Straf: ‘James De Musical’ wint prestigieuze Gouden Roos van Montreux

James Cooke, dankzij zijn vader een halve West-Vlaming, wint een ‘Oscar voor de televisie’.

Al sinds 1961 bekronen de Rose d’Or Awards internationale televisie- en radioprogramma’s die uitblinken in originaliteit, creativiteit en uitmuntendheid.

Er liepen de voorbije maanden in Genève een recordaantal inschrijvingen binnen voor de editie van 2022 waardoor James De Musical het moest opnemen tegen 750 deelnemers uit 30 landen in 12 categorieën. Een jury van 100 internationale omroepmanagers en producenten nomineerden James De Musical als finalist in de categorie ‘Studio Entertainment’.

Niels Destadsbader was één van de centrale gasten in het eerste seizoen. © Play4

“Aan de vooravond van een nieuw seizoen James De Musical deze indrukwekkende internationale prijs – een Gouden Roos – winnen is onwaarschijnlijk fantastisch”, aldus James Cooke, wiens vader in Waregem woont. “Zelfs in mijn stoutste dromen had ik dit niet verwacht. Het bewijst eens te meer hoeveel talent we in huis hebben in Vlaanderen. Dus deze roos gaat niet alleen naar ons hele team maar ook vast en zeker naar de hele sector die we hiermee internationaal op de kaart zetten. Het voelt een beetje als de wereld veroveren.”

Ook programmadirecteur Annick Bongers is bijzonder tevreden. “Onbeschrijfelijk trots ben ik. In de eerste plaats op James die in zijn dromen gelooft en bijzonder hard werkt om ze waar te maken. Zonder inspiratie en visie, geen televisie. Maar ook op het productiehuis Ded’s It en de zender Play4 om van dat alles ook een realiteit te maken. En kijk nu! Op twee jaar tijd staan we met een voorheen onbestaand format aan de top van de wereld. Dat klinkt toch écht als muziek in de oren!”

Eerder wonnen De Mol, Benidorm Bastards, Wat Als?, Down the road en Sorry voor alles ook al een Gouden Roos. Onrechtstreeks is het ook een mooi eerbetoon aan Stefaan Fernande, die de teksten mee schreef, maar kort na de opnames stierf.