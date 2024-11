Sneer brengt Rik Verheye niet van de wijs in De Slimste Mens

Kersvers West-Vlaams Ambassadeur Rik Verheye zetelde gisterenavond in de jury van De Slimste Mens. Hij keek zijn ogen uit, en dat lag niet zozeer aan de gedurfde grap van Bart Cannaerts.

De West-Vlamingen doen het niet zo bijzonder dit seizoen in De Slimste Mens ter Wereld op Play4, met uitzondering van Simon Mignolet en Mohsin Abbas, maar gelukkig is er ook nog de jury. Gisterenavond bestond die uit Bart Cannaerts, en Rik Verheye, die woensdagavond verkozen werd tot West-Vlaams Ambassadeur. Dat de moppen in het rond zouden vliegen, was te verwachten, maar die van Bart Cannaerts richtte zich al meteen op zijn medejurylid. “We hadden een WhatsApp-groep met winnaars van De Slimste Mens, maar Ella Leyers is uit die groep gestapt. Dat is niet zo leuk om door Ella Leyers verlaten te worden, dat weet Rik ook.” Rik, die eerder een relatie had met Ella, reageerde sportief.

Al keek Rik wel even later zijn ogen uit toen Pascale Platel uitlegde dat ze er van droomde om seks te hebben met… robots. Haar passage was echter van korte duur.

Het is nog onduidelijk of Mohsin het schopt tot de finaleweken. Onze hoop rust voorlopig op Hetty Helsmoortel en Tom Eerebout, die volgende week de revue passeren.