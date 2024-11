Wordt Melissa Depraetere de Slimste Politieker ter Wereld?

Op een zucht van de finaleweken maakt ook Melissa Depraetere uit Harelbeke haar opwachting in De Slimste Mens ter Wereld.

In de meer dan twintig seizoenen werd nog nooit een politicus bekroond tot Slimste Mens. Maar misschien brengt Melissa Depraetere, Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd, daar verandering in. Zij mag vanavond aantreden in De Slimste Mens ter Wereld op Play4. Makkelijk wordt het in elk geval niet, want Barbara Sarafian gaat al drie afleveringen mee, en actrice Daphne Agten doet daar nog eens tien afleveringen bovenop.

De Vooruit-politica is de voorlopig laatste in een rijtje West-Vlamingen. Mohsin Abbas scoorde daarbij het beste met drie afleveringen, gevolgd door Anastasya Chernook met twee afleveringen. Thibaud Dooms, Sali Haidara en Simon Mignolet passeerden al de revue, maar zij maken geen kans meer op de finaleweken. Dit seizoen mogen we nog Hetty Helsmoortel en Tom Eerebout verwachten.

‘De Slimste Mens ter Wereld’, elke weekdag om 21.15 uur op Play4.