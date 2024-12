Rik Verheye praat vanavond in ‘De tafel van Gert’ over zijn rol als West-Vlaams Ambassadeur

Kersvers West-Vlaams Ambassadeur Rik Verheye is maandagavond te gast bij ‘De tafel van Gert’, waar hij het heeft over zijn titel.

Voor wie de afgelopen week onder een steen heeft geleefd: Rik Verheye mocht in de voetstappen treden van Emma Meesseman als West-Vlaams Ambassadeur. Daarbij mocht hij al heel wat complimenten ontvangen.

Het is ook Gert Verhulst niet ontgaan. Die werd dit voorjaar nog tot ereburger verkozen. Hij nodigde Rik uit aan ‘De tafel van Gert’ op maandag 2 december, om 20 uur op Play4. Rik zal er praten over zijn ambassadeursschap en over zijn liefde voor onze provincie.