Rik Verheye mag mee de Kastaars! presenteren

Op zaterdag 8 februari vindt de derde editie van de Kastaars! plaats, de Vlaamse mediaprijzen voor televisie, radio en digitaal. Die wordt gepresenteerd door Rik Verheye, Kamal Kharmach en Ruth Beeckmans.

De Kastaars! zijn de prijzen die worden uitgereikt aan Vlaams mediatalent. VRT, DPG Media, Play Media en Streamz zetten tijdens dit media-event van het jaar lokaal talent – zowel televisie-, radio-, podcast- als onlinetalent – in de schijnwerpers met een grootse televisieshow, radioshow en online evenement. Heel Vlaanderen kan kiezen welke favoriete gezichten en content bekroond worden. Kastaars! wordt hét feest van de Vlaamse mediacontent, waarbij de Vlaming beslist: welke radio-, podcast-, televisie- en onlinetalenten wil hij bekronen? Welke verhalen hebben het afgelopen jaar het meest beroerd? Wie moet absoluut in de bloemetjes worden gezet?

Categorieën

Het Vlaamse publiek kan in zeven categorieën stemmen: Mediapersoonlijkheid van 2024, Televisieprogramma van 2024, Fictiereeks van 2024, Nieuwkomer van 2024, Radioprogramma van 2024, Podcast van 2024 en Content creator van 2024. Daarnaast kiezen vertegenwoordigers uit de verschillende mediahuizen en Streamz de winnaars in drie andere categorieën: Doorbraakprijs, Carrièreprijs, en Impactprijs, waarbij een programma of persoonlijkheid wordt bekroond dat/die iedereen het afgelopen jaar heeft weggeblazen. De genomineerden van de zeven publiekscategorieën worden begin januari bekendgemaakt.

De show vindt plaats in het Pop-up theater in Puurs en is live te zien op VRT 1, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en hln.be. Het zal ook live te beluisteren zijn op Q-Music, Joe, Radio2, MNM, Play Nostalgie en Nostalgie Plus, én zal die dag te volgen zijn via livestream op alle digitale kanalen. Wie erbij wil zijn, kan vanaf vanaf nu tickets bestellen via www.kastaars.be.