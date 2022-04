Moeder, leerkracht én vrachtwagenchauffeurAlexia uit Lichtervelde is straks te zien in ‘Lady Truckers’

Maandag 11 april zien we in het tv-programma ‘Lady Truckers’ op VTM 2 Alexia opduiken. Zij rijdt al bijna 20 jaar met de vrachtwagen, runt een eigen bedrijf met haar man en geeft ook nog eens les. “Maar de liefde voor de ‘camion’ weegt niet op tegenover de liefde voor mijn kinderen.”

In het programma Lady Truckers volgen we een aantal vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs. Ook Alexia Houttave (39) staat naar eigen zeggen haar mannetje. Alexia, die roots heeft in Marke maar de liefde vond in Lichtervelde, zit al bijna 20 jaar in het vak.

“Eigenlijk ben ik schilder-decorateur van opleiding”, aldus Alexia. “In mijn omgeving zaten er veel mensen in de transportsector, en dat interesseerde me wel. Dus ik haalde mijn rijbewijs. Het zit me waarschijnlijk ook in het bloed, want mijn overgrootvader was garagist en transporteur. Mijn betovergrootvader deed dan weer export van groenten, fruit en eieren. En ook als kind gingen we altijd op reis met de auto, dus ik ben wel graag op de baan.”

Vloeibare mest

Met haar man Steve Mispelon runt ze het bedrijf Vamitra A&S Agro-Traffic. Ze hebben vijf vrachtwagens en vier mensen in dienst. “Ik ben zowat reservechauffeur. Ik rijd met zowat alles, veelal zaken waar je andere vrouwen niet meteen mee ziet rijden. Momenteel rijd ik met vloeibare mest. Wij werken wat in seizoenen, en vervoeren zowat alles.” Alexia rijdt zelfs internationaal.

“Toen mijn man vorig jaar een motorongeluk had, heb ik zes weken zijn route naar Engeland overgenomen. Vandaag doe ik die ook nog soms, maar dat is wel een hele pittige. De trein op, ‘s nachts rijden en door het centrum van Londen manoeuvreren… dat is wel een uitdaging, ja. Maar ik hou wel van een uitdaging. Saai is niet aan mij besteed. Of ik veel opmerkingen te horen krijg?”

“Dat valt heel goed mee. De beste remedie om die te counteren is te tonen wat je in huis hebt. Als ze mij aan het werk zien, dan weten ze het wel. Ik ben ook niet de persoon om te trunten. En ook niet te verlegen om iemand op een ongepaste opmerking te wijzen.”

Druk leven

Alexia geeft ook twee dagen per week les aan het Guldensporencollege Engineering in Kortrijk. “Ik geef twee dagen les, dan een of twee dagen rijden en de rest is het vooral bureauwerk. En werk ik ook soms in de tuin. Dat is mijn lang leven”, lacht Alexia.

Opvallend: ze combineert haar drukke planning ook met een gezin met vier kinderen. “We zijn een samengesteld gezin, met een zoontje van bijna zes, een dochter van negen en een tweeling van zestien. Als we er samen opuit zijn, dan is dat meestal niet gepland. We moeten ook bewust wat verder gaan, want anders zijn we altijd weer bezig met ons werk.”

””Al kan de liefde voor de camion niet tippen aan de liefde voor mijn kinderen. Maar ik doe mijn werk echt heel graag. Soms is het wel eens lastig, ja, en denk je: ‘Waar zit ik nu weer?’. Maar een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!”