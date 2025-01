Misdaadauteur Piet Baete beschuldigt makers van ‘Knokke off’ van plagiaat: “Ik overweeg gerechtelijke stappen, ja”

Is het verhaal van de populaire VRT-reeks ‘Knokke off’ gebaseerd op het boek van de Knokke-Heistse auteur Piet Baete? Dat is de vraag die de auteur zich luidop stelt, al beschrijft de tegenpartij het als toeval. “Maar er is te veel toeval naar mijn gevoel.”

‘Een rijke fils-à-papa zonder moreel besef pleegt een moord. Zijn familie dekt de moord toe. De vrienden van de vermoorde persoon trekken zelf op onderzoek uit. Eén van hen infiltreert in het milieu van de steenrijke moordenaarsfamilie, brengt de zomer met hen door en wordt een beetje één-van-hen. Deze jongen is van bescheiden komaf. De moordenaar is dan weer een loser fils-à-papa die denkt dat hij God is en die een slechte relatie met zijn vader onderhoudt. Vader is dan weer een overspelige lul van een vent. Dit verhaal speelt zich af tijdens een zomer in Knokke-le-Zoute.’ Ken je de naam van dit verhaal?

De post die misdaadauteur Piet Baete deelt op Facebook is niet mis te verstaan. ‘Copy paste’ reageert hij als iemand ‘Knokke off’ suggereert. “Ik zat er al een hele tijd mee in mijn maag”, vertelt Piet Baete aan de telefoon. “Je stelt vast dat er heel wat gelijkenissen zijn met mijn boek ‘Verzwijg mij niet’, te veel zelfs, en dat voelt niet goed. Maar dan krijg je steeds meer reacties van lezers, en moest ik het even kwijt. Ik weet ook dat bepaalde plottwists in series gelijkenissen kunnen bevatten met andere verhalen, maar in dit geval is er te veel toeval naar mijn gevoel. Het is alsof je de tekst van een nummer lichtjes verandert, maar de melodie behoudt.”

Misnoegd

Zowel Anthony Van Biervliet als auteur Luk Wyns willen niet reageren en verwijzen naar de VRT. “Het eerste voorstel voor Knokke off werd uitgeschreven in 2008”, klinkt het daar. “Het boek van Piet Baete is van 2011. De makers van de serie hebben het nooit gelezen. Mogelijke overeenkomsten berusten dus op toevalligheid.”

“Ik heb Anthony intussen al gehoord”, aldus Piet. “Ik gaf aan misnoegd te zijn over de gelijkenissen. Hij heeft een uitnodiging tot een gesprek naast zich neergelegd. Hij noemde het letterlijk ‘vergezocht’. Maar dat idee uit 2008 ging om een embryonaal ideetje. We zijn in 2019 gaan eten (om een potentieel ander project te bespreken, red.) en daar kwam mijn verhaal naar boven. Ik overweeg dus gerechtelijke stappen, ja. Ik kies altijd het gesprek, maar als dat wordt afgewezen… Ik vraag erkenning. Ik wil niet verzwegen worden.”

Het laatste boek van Baete dateert uit 2022. Momenteel werkt hij als gerechtsdeskundige en werkt hij ook mee aan de docureeks True Crime Belgium.