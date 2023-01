Megan van ‘Temptation Island’ is na vijf weken verloofd met Nederlandse vriend uit ‘Ex on the Beach’

Megan Desaever (22) uit Oostende, bekend van de realityreeks ‘Temptation Island’ is na vijf weken verloofd met haar vriend Dennis Roos (25) uit Nederland. Dennis is vooral gekend van zijn deelname aan de realityreeks ‘Ex on the Beach: Double Dutch’.

Megan Desaever uit Oostende en Dennis Roos vormen al sinds 27 december een koppel. Dennis raakte bekend door zijn deelname aan het zesde seizoen van de realityreeks ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, een reeks waar Megan volgend seizoen ook in te zien zou zijn. Daarna bouwde Dennis een carrière uit als dj.

Het koppel woont samen in Oostende, maar nu beslisten ze om een stap verder te gaan in de relatie. Want afgelopen weekend vroeg Dennis Megan ten huwelijk in Dubai, waar het duo nu op vakantie is. Megan deelde een foto op haar Instagram Story van de verlovingsring met erbij geschreven ‘1000 Times Yes’. Een datum voor het huwelijk is er nog niet.

Enkele weken geleden kwam Megan nog in opspraak, omdat ze in een talkshow ‘Allures’ op YouTube vertelde dat ze geen belastingen betaalt op haar OnlyFans-inkomsten, wat door het gerecht onderzocht wordt.