Parket voert onderzoek naar mogelijke belastingfraude van Temptation Megan na eerdere uitspraken

Het parket van Brugge en Veurne bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar de mogelijke belastingfraude van de Oostendse Megan Desaever (22), bekend van haar deelname aan Temptation Island in 2018. In het begin van de week kwam Megan onder vuur te liggen omdat ze in een talkshow op YouTube zei dat ze geen belastingen betaalde op haar inkomsten van het platform OnlyFans en dat ze nog liever naar Dubai zou verhuizen om die te ontduiken.

Megan Desaever uit Oostende was onlangs te gast in een Nederlandse YouTube-talkshow Allures. Op een bepaald moment kwamen haar inkomsten van OnlyFans ter sprake. Dat is een sociaal mediaplatform, waar content creators geld kunnen vragen voor expliciet blote beelden. “Vroeger verdiende ik 20.000 euro per maand, nu is dat iets minder”, vertelde Megan toen.

“Ik betaal geen belastingen op mijn OnlyFans, als je dat doet, ben je direct de helft kwijt en dat is oneerlijk”

“Als ik zeg hoeveel ik exact verdien met OnlyFans krijg ik nog problemen met de belastingen.” Ze werkte zichzelf nog dieper in de nesten door later in het interview te zeggen: “Ik betaal daar zelfs geen belastingen op. Als je die inkomsten aangeeft, ben je direct de helft kwijt en dat is oneerlijk.”

Die uitspraken zijn duidelijk het gerecht niet ontgaan. Want nu loopt er een onderzoek naar Megan en de mogelijke belastingfraude. Het gerecht zal de nodige bewijzen opvorderen om te controleren of Megan Desaever al dan niet belastingen betaalde op haar inkomsten. Indien dit niet zo was, zal dit uiteraard niet onbestraft blijven.

Veel kritiek

Veel mensen vonden het geen slimme zet van Megan om in het openbaar te vermelden dat ze belastingen ontduikt of noemden haar zelfs ‘koekerond’. Na het interview probeerde Megan de situatie nog wat recht te zetten in het programma ‘Play Café’: “Ik snap het commentaar van mensen wel, want nu denken mensen dat ik geen belastingen betaal. Maar zo is dat niet. Het is niet zo dat ik belastingen ontwijk”.