Megan van Temptation Island onder vuur na uitspraken: “Ik ontwijk géén belastingen”

De Oostendse Megan Desaever (22), bekend van haar deelname aan Temptation Island in 2018, ligt onder vuur voor haar uitspraken over belastingen. In een talkshow Allures op YouTube van de Nederlandse Rumag zei ze dat ze geen belastingen betaalt op haar inkomsten van het platform OnlyFans en dat ze liever naar Dubai zou verhuizen om later belastingen te ontduiken.

Megan Desaever was onlangs te gast in een Nederlandse YouTube-talkshow Allures. Op een bepaald moment tijdens het interview kwam haar account op OnlyFans ter sprake. OnlyFans is een sociaal mediaplatform zoals Facebook of Instagram, met dat verschil dat de content creators geld kunnen vragen voor wat ze er laten zien. Aangezien er minder restricties zijn dan bij andere platformen, vind je er ook expliciet bloot.

“Als ik het exacte bedrag dat ik verdien met OnlyFans vermeld, krijg ik nog problemen met de belastingen”

Megan kreeg in de talkshow de vraag voorgeschoteld “Hoeveel verdien je aan jouw OnlyFans? Verdient dat lekker?”. Waarop Megan antwoordde: “Ik ben vrij om te gaan en staan waar ik wil. Vroeger was dat 20.000 euro per maand, maar nu is dat minder. Ik ga hier niet zeggen hoeveel ik exact verdien. Als ik dat bedrag vermeld, krijg ik nog problemen met de belastingen. Ik heb nog een boekhouder gehad, maar nu niet meer.”

Naar buitenland om belastingen te ontwijken

Maar Megan maakte het zichzelf nog moeilijker. “Ik betaal geen belastingen daarop. Als je aangeeft wat je verdient op OnlyFans, ben je direct de helft kwijt. Dat vind ik oneerlijk. Als het zo blijft doorgaan, verhuis ik waarschijnlijk naar het buitenland. Naar Dubai, zoals mijn broer die daar zit, want daar is het gewoon belastingenvrij.” Daarop noemde de presentator haar dom, maar ze reageerde fel: “Ik ben niet dom, het boeit me geen reet dat ik moet betalen, dat ze maar proberen om een boete te geven.”

“Ik ben niet dom, het boeit me geen reet dat ik moet betalen, dat ze maar proberen om een boete te geven”

Er kwam heel veel kritiek op de uitspraken van Megan. Veel mensen vonden het geen slimme zet van Megan om dat in het openbaar te vermelden of noemden haar zelfs ‘koekerond’. Ook verschillende experten lieten al hun licht schijnen op de zaak. Later probeerde Megan de situatie nog wat recht te zetten in het programma ‘Play Café’: “Ik snap het commentaar van mensen wel, want nu denken mensen dat ik geen belastingen betaal. Maar zo is dat niet. Het is niet zo dat ik belastingen ontwijk”.