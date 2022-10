Meermens in The Voice en in voorprogramma Metejoor: “Ik doe eigenlijk mee zonder verwachtingen”

Vrijdag staat Bram Verstappen (30) uit De Haan op de planken bij The Voice Vlaanderen. Meer nog: de dertiger mag op vrijdag 28 oktober zelfs het voorprogramma verzorgen van Metejoor in de Trix in Antwerpen. Het gaat hard… heel hard voor de Hanenaar. “Ik doe mee zonder verwachtingen”, zegt Bram, bekend onder de artiestennaam Meermens.

In de regio mocht Bram zich ondertussen op verschillende podia hijsen. Zo deelde hij onder andere al het podium met Wannes Cappelle, Ertebrekers, Willem en Augustijn Vermandere, Arne Vanhaecke, Kobe Sercu en zelfs Rick De Leeuw. Vrijdag rekent hij op de vier coaches van The Voice Vlaanderen: Koen Wauters, Natalia, Jan Paternoster en Mathieu Terryn.

Petekind Lucas

“Ik ben nu vijf jaar bezig als Meermens”, vertelt Bram. “Ik ken niets van die televisiewereld en dat triggert me wel. Dat is een van de redenen dat ik wil deelnemen aan The Voice. Bovendien zorgt het ervoor dat ik mijn driejarig petekind Lucas die blik achter de tv-schermen kan tonen. Ik neem hem vaak mee achter de schermen tijdens optredens en dat vindt hij leuk. Ik ben blij dat ik als peter die unieke ervaring aan hem kan geven.”

“Extra leuk is dat je gekozen wordt door mensen die wel iets van die wereld kennen”

De opnames zijn ondertussen achter de rug, maar veel kan Bram daar uiteraard nog niet over kwijt. “Ik kan zeggen dat ik zing, maar meer niet”, grapt Bram. “Wie wil weten hoe ik het ervan afbreng, zal moeten kijken. Weet je: ik doe eigenlijk mee zonder verwachtingen. We zien wel hoe ver ik kom. Ik heb al mogen proeven van de muziekwereld en het smaakt naar meer. De wil is er alvast, maar niets moet. Welke coach ik zou kiezen moesten ze alle vier hun stoel omdraaien? Dan zou ik gaan voor Koen Wauters of Mathieu Terryn. Het zijn twee artiesten die met Nederlandstalige muziek bezig zijn en dat leunt het dichtst aan bij wat ik doe.”

Metejoor

Op vrijdag 28 oktober mag Meermens het voorprogramma verzorgen van Metejoor voor ruim duizend toeschouwers in de Trix in Antwerpen. “Via een online platform zag ik dat ze een voorprogramma zochten voor het optreden van Metejoor”, legt Bram uit. “Ik heb me ingeschreven. Uit 160 inzendingen koos de organisatie samen met het management van Metejoor voor mij. Ik kreeg het telefoontje vlak voor een optreden. Ik was euforisch en stond dan ook met een extra boost op dat podium. Wat extra leuk is, is dat je gekozen wordt door mensen die wel iets van die wereld kennen. Dat betekent dat ik geapprecieerd word door wat ik doe en niet om wie ik ben, niet uit sympathie, zeg maar. Ik kijk er heel hard naar uit, maar eerst The Voice.”

Ondertussen is Bram ook nog bezig aan een tweede boek. Hij bracht eerder al Open brieven aan, een samenraapsel van verschillende brieven die hij schreef tijdens de lockdown. Het tweede boek wordt een roman. Daarnaast werkt Bram ook aan een tweede muziekalbum. “Daarvan kwamen al enkele singles uit, maar we werken hard om het album te vullen met nog nieuwe nummers. Wanneer beide uitkomen, kan ik nog niet kwijt, maar dat hoor je wel”, besluit de schrijvende zanger.