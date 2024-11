Lennart Creël brengt nieuws van de week bij MENT TV

Lennart Creël, de 42-jarige Nieuwpoortenaar, is al drie decennia een vaste waarde in de Vlaamse mediawereld. Elke week presenteert hij het programma ‘De Week’ op MENT TV, waarin hij de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen dagen bespreekt.

Creël begon zijn carrière al op jonge leeftijd en heeft sindsdien een indrukwekkend parcours afgelegd. Van radiomaker bij verschillende zenders tot podcastpionier: zijn invloed in de media is wijdverspreid. “Media is mijn passie, en ik ben altijd op zoek naar manieren om mensen te informeren en te verbinden”, vertelt Creël. Zijn naam werd vooral bekend toen hij elf jaar geleden het wereldrecord radiomaken brak, en sinds dat moment heeft hij nooit stilgezeten. Na gewerkt te hebben bij onder andere ClubFM, ROXX, en de ochtendshow van BNL, was Creël ook de eerste stem van Business AM Radio, Vlaanderens eerste talkradiozender.

Summ’it

Sinds dit jaar is hij de drijvende kracht achter Summ’it, een onafhankelijk platform voor podcasts en audiocontent dat als “de Vlaamse Netflix voor podcasts” wordt omschreven. “Met Summ’it willen we kwaliteitsvolle, onafhankelijke content aanbieden aan een breed publiek. Het idee is om een alternatief te bieden voor de traditionele media”, aldus Creël. Een van de meest opvallende producties van Summ’it is de podcast Het verhaal van Jo Lernout, waarin Lennart het levensverhaal en de opkomst en ondergang van Lernout & Hauspie belicht. In een speciaal live-evenement bracht hij onlangs Jo Lernout voor het eerst in 24 jaar terug naar Flanders Language Valley in Ieper. Het project toont de gedrevenheid van Creël om diepgaande verhalen en analyses naar het publiek te brengen. “Met deze podcast wilden we een uniek stukje geschiedenis toegankelijk maken voor het brede publiek”, vertelt hij. Met De Week op MENT TV biedt Lennart wekelijks een beknopte samenvatting van het nieuws. “Met de redactie van Summ’it bespreek ik wekelijks het nieuws en bied ik een onafhankelijke en kritische analyse”, aldus Creël. Zijn programma De Week, beschikbaar op MENT Pop en MENT 55, wordt zowel op vrijdagavond als zaterdagvoormiddag uitgezonden en bereikt een breed publiek via verschillende kanalen zoals Telenet, Proximus, Orange, en TV Vlaanderen. (PG)