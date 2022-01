Krak Alveringem Paule Cottigny en Belgische Syriër Bassam Al Waseti te zien in Iedereen beroemd

De reporters van het programma ‘Iedereen beroemd’ waren donderdag in groot-Alveringem om opnames te maken voor de aflevering van nu vrijdag. Krak Paule Cottigny komt aan bod, maar ook Belgische Syriër Bassam Al Waseti.

“Vorige woensdag kreeg ik telefoon van ‘Iedereen beroemd’, zegt Paule Cottigny (79) uit de Westover. “Jij bent uitgeroepen tot krak van Alveringem, daar willen we meer over weten, klonk het. Wat heb je gedaan om die titel te bereiken en waren er nog andere kandidaten? Mogen we donderdag langskomen? Zo gezegd, zo gedaan, donderdag stond de cameraploeg hier. Van mijn echtgenoot moest ik een beste jurk aantrekken en ook dat heb ik gedaan. Omdat men buiten wilde filmen, heb ik een dikke jas en muts aangetrokken en is er van de jurk uiteindelijk niets te zien”, glimlacht Paule. “Maar wel een leuk gevolg van mijn krakoverwinning dus!”

Ook Bassam Al Waseti komt voor in het programma. © Anne Bovyn

Ook bij Bassam Al Waseti – de sympathieke Belgische Syriër uit de Rozendaalstraat – ging de ploeg van ‘Iedereen beroemd’ langs, alsook bij herberguitbater Philip Nock, de Krak-kandidaat die nipt tweede eindigde en in deelgemeente Stavele werden er ook opnames gemaakt. Kijken dus! (AB)