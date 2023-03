Kan Kenny uit Loppem het hart van Cathy veroveren?

Het keuzemoment voor de enthousiaste boerin Cathy was goed nieuws voor de West-Vlaming.

De kogel is door de kerk: op zondagavond 5 maart beslisten boerin Cathy, melkveeboer Stef en hoefsmid Raphaël welke mannen en vrouwen hun koffers mochten pakken. Niet om huiswaarts te gaan, wél om zich op te maken voor een – romantisch ? – verblijf op de boerderij. De drie boeren mochten zelfs één iemand nog een tikkeltje gelukkiger maken met een serieuze extra: 24 uur privétijd samen, voor hun concurrenten ook op het erf toekomen.

Bij Cathy (37), die een boerenspeeltuin runt in Sint-Joris-Winge, was het al langer duidelijk dat Kenny (Loppem) en Björn (Hasselt) een streepje voor hebben. Daarnaast koos ze ervoor om nog twee andere mannen uit te nodigen voor de boerderijweek: Dries (Meerhout) en Kristof (Kapelle-op-den-Bos). “En net omdat de keuze voor Kenny en Björn sneller gemaakt was en omdat ik voel dat ik Dries en Christophe nog beter moet leren kennen, wil ik hen eigenlijk allebei meenemen op de 24 uurs-date”, vertelde Cathy tegen presentatrice Dina Tersago.

Komende zondag 12 maart is er een keuzemoment voor frambozenboer Kevin.