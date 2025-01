‘Julie zwijgt’ en ‘Holy Rosita’, net als ‘Nonkels’ en ‘Chantal’ grootste kanshebbers op een Ensor

De Ensor Academie heeft de genomineerden voor De Ensors 2025 bekend gemaakt. Bij de nominaties voor dé Vlaamse film- en televisieprijzen zitten heel wat West-Vlaamse producties, die meteen ook de grootste kanshebbers zijn.

Op vrijdag 7 februari 2025 zet De Ensor Academie de sterren van de Vlaamse audiovisuele sector in de spotlight tijdens Het Gala van De Ensors.

Leonardo Van Dijl viel eerder al in de prijzen in Cannes, en kan dat ook nog eens in Oostende. © GF

De meeste nominaties gaan dit jaar naar ‘Julie Zwijgt’ (12 nominaties) van de Kortrijkse regisseur Leonardo Van Dijl, ‘Holy Rosita’ (12 nominaties) van de Waregemse regisseur Wannes Destoop en ‘Skunk’ (10 nominaties) met hoofdrolspeler Thibaud Dooms. Ook de series ‘Moresnet’ (9 nominaties) en ‘STYX’ (7 nominaties) van de Kortrijkse regisseur Jeroen Dumoulein keren vaak terug op de shortlist.

Basil Wheatley was te zien in ‘Milano’ aan de zijde van Matteo Simoni. © GF

Verder halen ‘J’aime la vie’ van Mathias Sercu en ‘Kameleon’ elk 6 nominaties binnen. Het tweede seizoen van ‘Nonkels’ prijkt 5 keer op de nominatielijst, terwijl ’Milano’ met hoofdrolspeler Basil Wheatley uit Brugge en het tweede seizoen van ‘Chantal’ elk 4 nominaties binnenhalen. ‘De Magneet Man’ haalt 3 keer de nominatielijst, net zoals de serie ‘Juliet’. ‘Waarom Wettelen?’ verzamelt 2 nominaties, en tot slot tellen ook ‘Assisen: De insulinemoord’ en het tweede seizoen van ‘Billie vs Benjamin’ elk 1 nominatie.

Janne Desmet schitterde in ‘J’aime la vie’ van Mathias Sercu. © GF

In de categorie Beste Documentaire Serie krijgen we nog ‘Het Vaticaan – De staat van de kerk’ te zien, van regisseur Kat Steppe. In de categorie beste hoofdrol voor een film zijn er twee West-Vlamingen die kans maken op de prijs: Janne Desmet en Thibaud Dooms. Voor een serie maken Maaike Cafmeyer en Isabelle Van Hecke kans.

Van dinsdag 7 tot en met dinsdag 28 januari stemt De Ensor Academie, met meer dan 2.300 leden, opnieuw om de winnaars voor de 2025 editie te bepalen. De uitreiking vindt plaats op 7 februari.