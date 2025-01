Joke Devynck speelt zakenvrouw en mama in nieuwe #LikeMe: “Ik heb me voorgenomen om veel meer ‘ja’ te zeggen”

In de nieuwe reeks van #LikeMe duikt ook Joke Devynck (52) op als ambitieuze zakenvrouw én moeder van hoofdpersonage Mia. Naar eigen zeggen een hele fijne draaiperiode, al lagen vreugde en verdriet dicht bij elkaar. Tijdens de opnames verloor ze immers onverwacht haar vader. “Ik zal misschien weer wat vaker herkend worden, ja.”

Bijna dag op dag vijf jaar geleden maakte Vlaanderen voor het eerst kennis met de Ketnet-fictiereeks #LikeMe, waarin de jonge Caro als nieuweling terecht kwam in een Antwerpse school. Vier seizoenen lang volgden we het wel en wee van Caro en haar klasgenoten aan het SAS.

De reeks, waarin bekende Nederlandstalige nummers een eigentijdse musicalversie kregen, werd een instant hit niet alleen bij jongeren maar het brede publiek en zette nieuwkomers Camille Dhont, Pommelien Thijs, Maksim Stojanac en Francisco Schuster definitief op de kaart.

Sinds woensdag is er een gloednieuwe reeks met een volstrekt nieuwe cast, waarbij we de jonge Mia volgen die met haar twee mama’s verkast naar Middelkerke. Daar volgt ze les aan het SAK, waar het maken van nieuwe vrienden met vallen en opstaan gebeurt. De moederrollen worden vertolkt door Evi Hanssen en Joke Devynck. Voor Joke, die geboren werd in Poperinge maar opgroeide in Knokke-Heist, is het een klein beetje thuiskomen aan de kust.

“Het was vooral heel indrukwekkend om tussen al dat talentvol jong volk te staan”, weet Joke. “Er werd keihard gewerkt en bij sommige scènes was er zeer veel volk, wat een beetje voelde alsof je op de set stond vanFame. De werkethiek bij die jonge gasten vond ik straf: het is én acteren én zingen én dansen.”

Jonge generatie

“Ik ben er niet in gestapt zonder dat ik wist waaraan ik begon. Ik moet wel zeggen dat zo’n reeks heel verfrissend is. Niet alleen om nummers uit onze tijd terug te horen in een modern jasje, maar ook om te zien wat voor thema’s er allemaal aangeraakt worden.”

Eén daarvan is dat het hoofdpersonage twee mama’s heeft. “Of het anders spelen is dan tegenover een man? Nee, hoor. Acteurs zijn acteurs, en daar maak ik geen onderscheid in, tenzij in de nuances die je ook in het echte leven hebt. Ik had Evi al eens eerder ontmoet tijdens een talkshow, waarvan ik herinner dat ze mijn chaos heel snel in een synthese kon gieten”, lacht Joke. “Het meest uitdagende aan deze rol? Oei, ik kan niet meteen iets bedenken. Wij hebben ook maar een ondersteunende rol. Het is vooral de jonge cast die heel erg moet schitteren. Of ik bezig ben met de reacties? Ik ben mijn eigen grootste criticus. Het verschil is dat ik nu misschien opnieuw wat meer herkend zal worden, maar dat is ook zo in periodes als ze pakweg Vermist heruitzenden. Het is wel fijn dat er straks een nieuwe jonge generatie mij leert kennen.”

Wie Joke bezig zag op de set, zag in elk geval hoeveel spelplezier ze aan de rol beleefde. “Absoluut. Sinds de dood van mijn moeder en mijn vader heb ik me ook voorgenomen om veel meer ‘ja’ te zeggen. Dat is het voordeel aan ouder worden, dat je je keuzes minder overdenkt en beter aanvoelt of je iets wil doen.”

Voor Joke was de periode van de opnames bitterzoet, want in augustus overleed onverwacht haar vader op zijn 86ste. “Ik ben iemand die goed in het moment kan zijn, dus op zo’n moment was mijn werk ook echt mijn werk. Dat sleurt er je door op een of andere manier. Bovendien was ik omringd door een hele lieve ploeg. Evi heeft een tijd geleden haar moeder verloren, dus het was fijn om met iemand op de set te staan die dat begrijpt. Maar het is raar, ja. Opeens schuif je een plaats vooruit in de cinema van je leven. Tijdens kerst was ik wel goed omringd door jong volk (haar drie kinderen zijn begin de 20, red.). Ze zijn ondertussen het huis uit, maar je bent als ouder nog altijd heel erg betrokken in hun leefwereld.”

Nederlandse producties

Joke zelf draait intussen al meer dan 30 jaar mee in het vak. Welke raad zou ze dan ook jonge mensen meegeven? “Goh, ik denk niet dat ze veel raad vragen aan oudere mensen. (snel) Shit, nu klink ik echt oud”, lacht Joke. “Maar als ze het mij zouden vragen: zeg vooral heel veel ‘ja’ in de beginjaren. Wees niet te streng. Gaandeweg zullen er altijd wel dingen zijn waarvan je achteraf denkt dat je het beter niet had gedaan, maar dan weet je het tenminste.” Niettemin was het ongetwijfeld voor de jonge cast ook even aanpassen met heel wat ervaren spelers op de set. “Ik probeer op zo’n moment altijd wat kleins te doen om die zenuwen weg te nemen, zodat ze zich veilig voelen om te spelen.”

Hoewel het al even geleden was dat Joke te zien was in fictie (ze speelde twee jaar geleden in Onder Vuur, red.) zit ze allerminst stil. “Integendeel. Ik werk nog altijd met asielzoekers die ik artistiek begeleid en met wie ik elke maand op kamp ga. Bovendien staan er in mei en juni nog twee expo’s op het programma (Joke ontpopte zich de afgelopen jaren als onder meer een beeldend kunstenaar met prachtige kleurrijke kunstwerken, red.). Daarnaast ben ik ook een reeks aan het draaien in Nederland. Daar is het altijd leuk werken. Een tijdje geleden speelde ik daar ook in een film (Pacifica., red.). Naast het spelen vind ik het ook heerlijk om iets te maken, omdat die afwisseling zo tof is. Dus nee, ik verveel me zeker niet.” (glimlacht)

#LikeMe, elke woensdag op Ketnet en VRT MAX.