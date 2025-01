Fleur uit ‘Blind getrouwd’ heeft opnieuw de liefde gevonden

In 2023 nam Fleur Billiet uit Jabbeke deel aan ‘Blind getrouwd’, maar werd het geen succes. Sinds vorige zomer heeft ze nu een nieuwe vriend, liet ze aan VTM weten.

Het was met volle moed dat Fleur Billiet in 2023 begon aan het avontuur van ‘Blind getrouwd’. “Op voorhand had ik tegen mezelf gezegd dat ik me sowieso zou openstellen voor alles”, vertelde ze toen aan De Krant van West-Vlaanderen. Ze werd gekoppeld aan Alexander Scherpereel, die in Etterbook woonde, maar van Brugge afkomstig was. Het klikte vrijwel meteen tussen de twee, en het zag er ook heel lang goed uit. Alleen was er van verliefdheid geen sprake, maar werd het eerder een intense vriendschap. De twee gaven dan ook aan om niet meer met elkaar verder te gaan als koppel.

Fleur en Alexander bleken uiteindelijk vooral goeie vrienden in plaats van verliefd. © VTM

Nadien gaven ze allebei aan om het even rustiger aan te doen, maar intussen zou Fleur al een nieuwe vriend hebben. De relatie dateert al van afgelopen zomer. Wie hij is en hoe ze elkaar leerden kennen, wil ze liever niet bekend maken.