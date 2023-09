West-Vlamingen Fleur en Alexander zeggen ‘ja’ in ‘Blind Getrouwd’: “Er komt een héél mooi avontuur aan”

In aflevering twee van ‘Blind Getrouwd’ op VTM zagen we hoe Alexander Scherpereel (28) uit Etterbeek (met West-Vlaamse roots) zichzelf strak in het pak had gehesen om zijn jawoord te geven aan zijn kersverse bruid Fleur Billiet (28) uit Varsenare. Een van zijn beweegredenen om deel te nemen aan het programma? “Blind Getrouwd is al jaren één van mijn guilty pleasures”, aldus de kersverse bruidegom die opgroeide in Beernem en Assebroek.

Alexander Scherpereel (28) werkt als group account manager bij een grote bierproducent. Zijn job was de hoofdreden waarom Alexander zo’n drie jaar geleden naar het Brusselse verhuisde. Maar de jongeman heeft dus West-Vlaamse roots. “Klopt, tot mijn dertiende heb ik in Beernem gewoond. Toen zijn mijn ouders gescheiden en is mijn papa in het ouderlijke huis blijven wonen. Mijn mama verhuisde naar Assebroek, waarna ik week om week ofwel in Assebroek of Beernem doorbracht. Na mijn middelbare studies ben ik naar de universiteit van Gent getrokken om er Economie te studeren. Ik zat op kot in Gent en na mijn studies heb ik anderhalf jaar in Praag gewoond en gewerkt. Daarna ben ik voor een jaar teruggekeerd naar Brugge en drie jaar geleden ben ik dan naar het Brusselse verhuisd. Mijn job was zeker een belangrijke reden, maar Brugge is nu ook even te klein geworden voor mij. Althans nu toch zeg nooit, nooit maar ik heb het helemaal naar mijn zin in Brussel.”

De eerste kus van Fleur en Alexander. © VTM

Alexander had tot anderhalf jaar geleden een relatie die acht jaar geduurd heeft. “Een serieuze relatie dus, maar toen ik me inschreef voor ‘Blind Getrouwd’ was ik daar echt klaar voor. Ik had voor ik mij inschreef een ballonnetje opgelaten bij mijn beste vrienden en familie, omdat ik het toch belangrijk vond dat ze me zouden steunen, mocht ik geselecteerd raken voor dit avontuur. De reacties waren unaniem positief, dus heb ik de sprong gewaagd.”

“Ik scheurde mijn trouwbroek, dat zorgde voor een luchtig moment”

Wat zijn beweegredenen waren? “Eerst en vooral: ‘Blind Getrouwd’ en ‘Boer zkt. Vrouw’ zijn al jaren mijn guilty pleasures. Aangezien ik geen boer ben, past ‘Blind Getrouwd’ dus iets beter bij mij. (lach) Ten tweede geloof ik in de wetenschap waarop het programma zich baseert om koppels te vormen en ten derde hou ik ook van wat avontuur in mijn leven. Het was dus een volstrekt logische redenering om deel te nemen. Je moet natuurlijk de toch wel grote afweging maken dat je op televisie komt, maar als jarenlange kijker wist ik dat de makers het programma waardig in beeld brengen.”

Vrouw met smaak

Na heel wat voorgesprekken met experten en psychologen, kreeg Alexander te horen dat hij geselecteerd was. “Een van mijn beste vrienden kwam me dat thuis vertellen met de cameraploeg in zijn zog. Zoals iedere kijker kon zien, was ik heel enthousiast. Tijdens het hele selectieproces was mijn hoop om geselecteerd te worden, sterk beginnen groeien.”

Eind mei stapte Alexander in het huwelijksbootje met Fleur Billiet uit Varsenare. Zijn gezicht sprak geheel terecht boekdelen. “Fleur is een heel mooie vrouw met klasse en een heel leuke uitstraling. Ook haar jurk was prachtig. Duidelijk een vrouw met smaak.”

De eerste kennismaking tussen Alexander en Fleur was alvast veelbelovend: “Die jurk! Duidelijk een vrouw met smaak.” © VTM

Ook Alexander mocht er wezen, in zijn strak blauw pak met bordeauxrode accenten. “Ik heb het zelf gekozen. Ik wist wat ik wou en ook dat ik met blauw sta. Ik heb vroeger nog als jobstudent gewerkt bij G-Star in Brugge en Knokke. Dus ik ken wel iets van mode. Ik heb in totaal zeven kostuums gepast. De eerste zes vielen niet in de smaak. Maar de zaakvoerder had duidelijk de suspense wat opgebouwd, want de zevende keer was het wél raak. Al zat het pak iets te strak, dus werd het aangepast. Maar wie de aflevering zag, weet dat ik mijn broek gescheurd heb. Het zat toch nét iets te strak. Maar het zorgde voor een luchtig moment en ook Fleur kon er om lachen.”

Hun jawoord gaven ze voor burgemeester Frank Casteleyn. “Sympathieke man en een kleurrijk figuur uiteraard. Ik wist wie hij was van een interview dat hij gaf op Radio 1 over het vluchtelingencentrum in Jabbeke. Of ik blij was dat Fleur een West-Vlaamse is? Dat speelde geen al te grote rol, maar het is natuurlijk wel een voordeel als je allebei van West-Vlaanderen bent. Het communiceren verloopt net iets gemakkelijker. Ook voor de families.”

Levensgrote spiegel

Na zijn passage in ‘Blind Getrouwd’ kreeg de kersverse bruidegom naar eigen zeggen alleen maar positieve reacties. “Dat is uiteraard heel leuk. Ik ben vooral blij dat de kop er nu af is en dat ik ons huwelijk niet meer hoef te verzwijgen. Het was wennen om mezelf op televisie te zien, want het is confronterend om door een levensgrote spiegel naar jezelf te kijken. Toch was ik helemaal mezelf, gezien de toch speciale omstandigheden.”

© VTM

‘Work hard, play hard’ is een levensmotto van Alexander. Hij is sportief aangelegd en wil graag een groot deel van de wereld zien. Liefst combineert hij die twee passies. Zo doorkruiste hij al de Dolomieten met de fiets en liep hij een marathon. De volgende puntjes op z’n wenslijstje zijn nu een tweede marathon lopen in een wereldstad en met de koersfiets door de Alpen. Hij hoopte met ‘Blind Getrouwd’ om iemand te vinden die even sportief en gedreven is als hijzelf. “Fleur matcht op dat vlak zeker met mij. De wetenschappers hebben hun werk dus goed gedaan. Of het de moeite is om te blijven kijken naar het programma? Absoluut, er komt een héél mooi avontuur aan.”