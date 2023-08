Fleur Billiet (28) gaat op zoek naar de liefde in ‘Blind Getrouwd’ op VTM: “Ik had een schop onder de kont nodig”

Vanaf maandag start het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ bij VTM, waarbij ook Fleur Billiet (28) uit Varsenare hoopt om de ware te vinden. De lat ligt in elk geval hoog, want ze hecht bijzonder veel familiale waarden en vriendschap. “Dit was ver buiten mijn comfortzone, ja.”

“Op voorhand had ik tegen mezelf gezegd dat ik me sowieso zou openstellen voor alles”, klinkt het enthousiast bij Fleur. “Zelfs als het vanaf de eerste minuut niet zou meevallen, dan wist ik dat ik niet moest panikeren of dichtklappen, maar dat ik het een kans moest geven. Al heb ik dat gaandeweg nog een paar keer opnieuw moeten zeggen tegen mezelf. (lacht) Ik ben een enorme fan van het programma, en heb de vorige edities op de voet gevolgd. En het klopt wat ze telkens zeiden: hier kan je je niet op voorbereiden. Toen ik me inschreef, dacht ik: wat is de kans? Maar toen ik moest binnengaan vlak voor het huwelijk dacht ik ook: waar ben ik aan begonnen?” (grijnst)

“Voor mij is dit een grote stap in het onbekende, een flink stuk buiten mijn comfortzone”

Dat Fleur meedoet, is op zich al best straf, want ze staat naar eigen zeggen allesbehalve graag in de belangstelling. “Voor mij is dit een grote stap in het onbekende, een flink stuk buiten mijn comfortzone. Maar ik ben er niet onbezonnen aan begonnen en we worden ook heel goed begeleid. Ik wist op voorhand ook dat al die weken niet alleen zouden bestaan uit hoogtepunten.”

Vleeskeuring

Fleur was al een tijdje single, maar allesbehalve ongelukkig. “Tja, hoe gaat dat? Een samenloop van omstandigheden. Misschien heb ik de laatste jaren iets te vaak de focus gelegd op mijn werk. Bovendien is daten via sociale media of Tinder echt niets voor mij. Ik ben heel karaktergericht en veel van die online zaken hebben eerder iets weg van een vleeskeuring. Als ik online met iemand aan de praat zou raken, heb ik bij wijze van spreken vijf weken nodig om het vertrouwen te vinden om met die persoon af te spreken. Daarnaast zijn er in mijn omgeving heel wat mensen die zich settelen of aan kinderen beginnen, dus het is ook niet zo dat ik elk weekend uitga en iemand kan leren kennen.”

“Het klopt wat ze in de vorige seizoenen zeiden: hier kan je je niét op voorbereiden”

In het dagelijks leven werkt Fleur als retail store manager in een bekende kledingwinkel in Knokke. Ze heeft een kleine twintig mensen onder zich en is vol lof over haar team. “Het waren enkele collega’s die hadden gezegd dat ‘Blind Getrouwd’ echt iets voor mij zou zijn. Ik ben trouwens tijdens de opnames blijven doorwerken, en daar was ik heel blij om. Op het moment dat er zoveel veranderde in mijn leven, was mijn job echt een soort van houvast. Het was ook ideaal om de knop weer even om te draaien.”

Gezocht: goesting

Hoewel ze haar job hoog inschat, hecht ze nog meer waarden aan haar familie en vrienden. “Die waren heel enthousiast toen ze wisten dat ik meedeed, en stonden dan ook 100 procent achter mij. Ik heb enorm veel steun gekregen. De enige persoon waar ik stress voor had, was mijn oudere broer, omdat hij doorgaans niet hoog oploopt met realityshows. Maar ook hij was heel ondersteunend.”

Fleur was naar eigen zeggen op zoek naar iemand die net als haar positief in het leven staat. “Iemand met ambitie, goesting en de juiste intenties. Die ook houdt van reizen en sporten. Qua uiterlijk heb ik de experten eigenlijk carte blanche gegeven. Het enige wat ik wilde was dat hij groter was dan mij. Geen idee waarom, dat is een dingetje.” (lacht)

Dat ze als getrouwde vrouw niet meer alleen toekomt op feestjes, van huwelijken tot babyborrels, is ook mooi meegenomen. “Al was dat geen issue. Nog eens: ik ben heel goed omringd, en ergens alleen toekomen is, was nooit awkward. Maar ik denk wel dat ik een zekere schop onder de kont nodig had.”

Heftig

Hoe het avontuur afloopt, kan ze uiteraard nog niet kwijt. “Maar ik heb er heel veel uit geleerd, en het was enorm leuk. Heftig maar tof. Ik kan het anderen alleen maar aanraden. Ik ben wel heel benieuwd hoe het er straks uitziet op tv. Of ik schrik heb van reacties? Eigenlijk niet. De enige reacties die mij kunnen raken, zijn van de mensen die ik graag zie. Ik weet dat de kijkers slechts een fractie zien. Maar de reacties die ik tot nu toe kreeg, waren alleen maar heel lief.”