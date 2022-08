Dit is de nieuwe begingeneriek van Familie, gezongen door CAMILLE

“Aan de kleur van jouw stem weet ik wie jij bent.” Met deze woorden opent vanaf maandag 29 augustus elke aflevering van het nieuwe Familie-seizoen. De reeks steekt in een nieuw kleedje, met een fonkelnieuwe begingeneriek die wordt gezongen door CAMILLE. Die generiek is pas maandag voor het eerst op het televisiescherm te zien maar werd nu al in absolute primeur gelost.

“De nieuwe, straffe Familie-song van CAMILLE resulteert in een frisse, hippe en snedige begingeneriek met vertragingen, versnellingen en verrassende overgangen”, klinkt het bij creative producer Wim Feyaerts. “Een wervelwind aan beelden introduceert al onze personages op hun eigen herkenbare manier.”

CAMILLE brengt het volledige nummer Kleur van op haar nieuwe album SOS ook zondagavond voor het eerst op tv in Tien Om Te Zien. Komende maandag krijgen de Familie-kijkers de nieuwe generiek voor het eerst op het tv-scherm te zien en op zaterdag 17 september brengt CAMILLE de song ook helemaal live tijdens het 30 Jaar Familie Feest in de Lotto Arena.