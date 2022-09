Dirk Vancauwenberghe (68) uit Roeselare gaat in Hotel Romantiek op zoek naar de liefde

Dirk Vancauwenberghe is vanaf zondag te zien in een nieuw seizoen van Hotel Romantiek. Het programma waarbij een groep 65-plussers op zoek gaat naar liefde tijdens een avontuurlijke reis. Voor Dirk was het een sprong in het onbekende, maar wel een waar hij enthousiast op terugkijkt. “Het was een fantastische ervaring. Hoe het ook uitdraait, dit nemen ze mij nooit meer af”, aldus Dirk.

Dirk Vancauwenberghe (68) is afkomstig uit Zwevegem, maar woont ondertussen al enkele jaren in Roeselare. Hij werkte 41 jaar voor KBC, eerst in regio Kortrijk en daarna in het Roeselaarse, om op zijn 60ste uiteindelijk met rustpensioen te gaan. Met Bart (46), Inge (42) en Eline (40) heeft hij drie kinderen uit zijn huwelijk. Hij heeft ook al vier kleinkinderen en een vijfde is op komst. “Na mijn scheiding kwam ik alleen te staan om uiteindelijk eind 2019 in Roeselare te belanden. Net voor het uitbreken van de coronacrisis, dat was geen gemakkelijke tijd. Gelukkig heb ik mijn hond waarmee ik elke dag meer dan een uur ga wandelen. De perfecte manier ook om in beweging te blijven.”

Introductiefilmpje

“Begin dit jaar zag ik reclame passeren voor het programma”, gaat Dirk verder. “Ze zochten 65-plussers voor een nieuw seizoen van Hotel Romantiek. Op zich is het niets voor mij, maar ik wou een keer zot doen, buiten mijn comfortzone treden. Ik liet het idee tijdens een verjaardagsfeestje vallen bij mijn kinderen die erg enthousiast reageerden. Dat was voor mij het duwtje om me in te schrijven. We hebben meteen een introductiefilmpje opgenomen en het inschrijvingsformulier opgestuurd.” Twee dagen later al kreeg Dirk telefoon van het productiehuis.

“Hotel Romantiek was ideaal om eens uit mijn comfortzone te treden”

“Na meerdere gesprekken kwam dan in april het verlossende telefoontje. Ik had er wel op gehoopt, maar niet verwacht”, aldus een opgetogen Dirk. “Enkele weken later vertrokken we al richting centraal Turkije, een mooie streek waar ik nog niet geweest was. We belandden in een fantastisch hotel met een uiterst professionele entourage, daar valt geen negatief woord over te zeggen. Helaas was er te weinig tijd om de streek te verkennen. Het was natuurlijk wat wennen met al die camera’s en klankmannen. Ik leerde eerst de mannen kennen. Er zaten heel wat leuke figuren bij, het was een leuke groep. Ook toen de dames erbij kwamen, bleef er een positieve dynamiek. Al was er toen wel de strijd om het hart van je favoriete dame”, lacht Dirk. Hoe dat voor onze stadsgenoot verliep, kan hij niet zeggen. “Hoe het ook afloopt, ik heb er een fantastische tijd beleefd. Ik zou het zo opnieuw doen, dat zegt voor mij toch genoeg. Ik ben er ook niet heen gegaan met het idee om de liefde te vinden, dan kan je ook niet ontgoocheld zijn.”

WhatsApp

Het programma wordt gepresenteerd door Sven de Leijer, Philippe Geubels en Gloria Monserez. “Heel fijne mensen om mee samen te werken. Net als met de meer dan 30 koppen tellende crew. Het is boeiend om te zien hoe alles er achter de schermen aan toegaat. Ondertussen liggen de opnames al een drietal maanden achter ons, maar we horen elkaar nog regelmatig. Er is een WhatsApp-groep met dagelijks heel wat berichtjes en er is binnenkort een barbecue met iedereen gepland, dat is wel leuk. Deze week keken we samen naar de eerste aflevering, dat was ook bijzonder. Vanaf zondagavond zijn de afleveringen op tv te zien. Ik ben benieuwd hoe ik in beeld zal komen en naar de reacties van mijn omgeving.” Vroeger was Dirk actief in het voetbal, zowel actief als langs de zijlijn, maar tegenwoordig beperkt hij zich tot dagelijks een uurtje op de hometrainer.