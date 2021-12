De Slimste Mens ter Wereld is een (halve) West-Vlaming

Geert Meyfroidt mag zich naast intensivist en professor voortaan ook ‘De Slimste Mens ter Wereld’ noemen. Na een zinderende finale van de druk bekeken quiz kreeg hij donderdagavond de oorkonde overhandigd. Opvallend: Geert heeft West-Vlaamse roots.

Het is gebeurd! Met de bekende woorden maakte presentator Erik Van Looy een einde aan de wekenlange zoektocht naar De Slimste Mens. Die titel gaat niet toevallig naar… De Kalmste Mens ter Wereld. Want waar sommige kandidaten al voor de eerste vraag stierven van de zenuwen, kwam Geert Meyfroidt steevast bijzonder rustig en ontspannen voor de dag.

Hoogstwaarschijnlijk beroepsmisvorming, want Geert werkt in het dagelijks leven als intensivist voor de KU Leuven. Dat is een zorgkundige die op de afdeling intensieve zorg patiënten met levensbedreigende aandoeningen behandelt. “Al moet ik toegeven dat ik net voor de finale toch nerveus werd”, aldus Geert. “In de afleveringen die daaraan vooraf gingen, won ik telkens. Maar ik wist niets over een bepaald filmpje, waardoor Merol nog extra punten kon pakken. Toen ik ging zitten voor het finalespel, heb ik die mentale rust gezocht en gevonden. Ik heb de focus gelegd op de antwoorden, en opeens ging het heel snel. Voor ik het wist, sprak Erik die woorden uit en kreeg ik die oorkonde overhandigd. Dat was een heel raar moment, want het voelde wat onwezenlijk aan.”

Relativeren

In de quiz moest Geert al na vier afleveringen naar huis, maar het was genoeg om opgepikt te worden voor de finaleweken. De concurrentie was niet min, want zeker de Nederlanders – Arjen Lubach en zangeres Merol – hadden al een aardig parcours afgelegd. Ook Gloria Monserez en journaliste Lisbeth Imbo waren lang favoriet. “Ik had meer zenuwen tijdens die eerste vier afleveringen. Ik wilde het vooral goed doen. De finaleweken waren net superontspannend. Het is heel druk op het werk, dus veel tijd had ik overdag niet om er aan te denken. Bovendien werd ik daar telkens heel warm ontvangen en werd er heel goed voor mij gezorgd. Daarnaast is het zoals mijn medekandidaat Anthony Nti aangaf: er stonden ook geen mensenlevens op het spel, waardoor je het wel kan relativeren.”

Geert won van twee ijzersterke Nederlandse kandidaten. (foto Play 4)

“Of ik een winnaarstype ben? Goh, tot aan de finale bekeek ik het echt aflevering per aflevering. Want je moet enkel wat pech hebben of een slechte dag, en je ligt eruit. Maar toen ik er zat, wilde ik wel winnen natuurlijk. Mijn kinderen (Geert heeft een tweeling van 21 en nog een zoon van 18, red.) zeiden altijd dat ik moest meedoen als ik de kans kreeg en ik ben heel blij dat ik ‘ja’ heb geantwoord toen de vraag kwam. Ook al omdat het een bijzonder fijne ploeg was.”

De overwinning is mooi meegenomen, maar het is onrechtstreeks ook een opsteker voor de zorg. “Ik hoop dat inderdaad ook. Ik kreeg heel wat felicitaties van collega’s die blij waren met de positieve aandacht. Het toont aan dat wij geen vakidioten zijn en ook een leven hebben buiten de intensieve zorg.”

Familiefeesten

Opvallend: in het programma bleek dat Geert West-Vlaamse roots heeft. “Mijn vader is inderdaad afkomstig van Roeselare en mijn moeder van Kortemark, meerbepaald het gehucht Markhove. Ze zijn naar Leuven verhuisd, toen mijn vader er ging lesgeven. Ik ben daar geboren, maar mijn eerste levensjaren sprak ik vooral West-Vlaams. Ik ben daar wel fier op, ja. Vandaag komt het nog eens naar boven op familiefeesten, al is dat uiteraard weer al even geleden. Zowat de helft van de familie is dan van West-Vlaanderen afkomstig. Qua dialect is dat wel een uitdaging voor mijn kinderen, ja. (lacht) Ik heb een kleine, maar hele lieve familie.”

Ook de Kerstman was te gast, al kwam die ons wel heel bekend voor… (foto Play 4)

Op zijn lauweren rusten zit er niet meteen in voor Geert, want de situatie in de ziekenhuizen blijft precair. “Ik werk nog het hele jaar en neem dan begin volgend jaar een weekje vakantie. Het werk in de kerstvakantie is netjes verdeeld onder de collega’s. We hopen dat de cijfers blijven zakken en dat de volgende golf meevalt. Of we nog moed hebben? Het heeft weinig zin om daar veel bij stil te staan. Ik ben niet de persoon om daar veel over te zagen, maar eerder om door te doen. Dat is mijn West-Vlaams kantje, zeker?” (lacht)