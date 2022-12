Anastasya en Elena uit Zwevezele nemen deel aan ‘Mijn Beste Kerst Ooit’: “Wij proberen terug te gaan naar de essentie van Kerstmis”

Van maandag tot donderdag kan je om 21.40 uur bij VTM terecht voor het nieuwe programma ‘Mijn Beste Kerst Ooit’. Vier duo’s die dol zijn op Kerst nodigen elkaar om de beurt uit en halen het onderste uit de kan om de andere duo’s te imponeren met hun betoverend Kerstfeest. Moeder en dochter Elena en Anastasya Chernook uit Zwevezele zorgen dinsdag voor de beste kerst ooit.

“Kerstmis vind ik superbelangrijk”, vertelt Anastasya Chernook (29) uit Zwevezele. Naast haar zit haar moeder Elena (49) die in Aartrijke woont. Ze kwamen samen uit Kirgizstan naar België. “Het is een moeilijke tijd. Zonder Kerstsfeer is het een druilerige, donkere en koude periode met afrekeningsfacturen. Je moet het dus zelf gezellig maken.”

“Kerstmis is vaak iets met tante Gerda die je niet altijd graag hebt. Wij proberen terug te gaan naar de essentie van Kerstmis, namelijk dankbaar zijn voor wat je hebt en meegaan in de magie. Dan heb ik het niet over elfen en feeën, maar over grote en kleine mirakels in de vorm van al het goeds dat in jouw leven gebeurt. Ik heb veel geluk gehad in het leven en heb ook lang geloofd dat de Kerstman echt bestaat.”

“Want tijdens mijn jeugdjaren waren wij altijd ziek. Er was geen geld en we hebben een hele tijd van de voedselbank geleefd. Ik kan mij niet inbeelden dat ik dit nu zou moeten doen zoals mijn moeder gedaan heeft. Ik heb geen opportuniteiten gekregen als kind, maar heb die wel gekregen later in het leven en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.”

“Wij werden zelf gecontacteerd door iemand van de productie via Instagram. Ik ben mega Christmas minded en dat zie je ook op mijn insta. Wij doen veel samen met de familie en we pasten wellicht perfect in het plaatje van dit programma. We willen graag de boodschap overbrengen dat iedereen zichzelf mag zijn. Ik zal altijd strijden voor alle mannen en vrouwen en alles daarbuiten. Wij genieten mega van ons leven en ik vind dat iedereen dat wat meer zou moeten doen.”

“Bij ‘Mijn Beste Kerst Ooit’ gaat het niet zozeer om het eten zoals in ‘Komen Eten’. Het maakt niet uit of je het zelf gemaakt hebt, maar wij hebben wel geslaved in the kitchen. Er worden ook punten gegeven op decoratie en Kersttraditie. Hoewel het een competitie is, hebben wij het niet zo benaderd. We zijn ook royaal geweest met punten voor de andere deelnemers. Wij hebben vooral meegedaan voor de goede vibes en om de positieve boodschap te verspreiden. Hopelijk hebben we dat kunnen overbrengen.”

“Mijn moeder is een people pleaser en we kozen voor een typisch Oostblokse avond. Daarbij is de tafel rijkelijk gevuld met een mikmak van nog wat. We zorgden ook voor een Russische blauwe Kerstman, Vadertje Vorst en we voorzagen voor iedereen een geschenkje met een persoonlijke toets. Wel is er een grote fail gebeurd met een eend, maar daarvoor kijken jullie best dinsdagavond naar VTM.” (RV)