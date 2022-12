Filmfestival Oostende reikt opnieuw De Jamies uit: stemmen kan vanaf nu

Meer dan 8.000 fans stuurden hun favoriete online videomakers in. Dat gaat heel breed: van Acid tot Angelo Dorny.

De Jamies zijn de Vlaamse online video awards tijdens Filmfestival Oostende waar de beste online videomakers van het moment worden gevierd. De groep Vlaamse creatievelingen die videocontent maken op YouTube, TikTok, Twitch en Instagram verspreid over alle genres en stijlen voor alle soorten kijkers groeit elk jaar. De Jamies geeft hen de erkenning die ze verdienen.

De voorbije weken ontving de organisatie meer dan 8.000 inzendingen, een recordaantal. Per categorie werd de top 10 van de meeste inzendingen geselecteerd. Zij maken kans op een award. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt op woensdag 1 februari om 20 uur in De Grote Post in Oostende met een liveshow op VRT MAX en YouTube.

“Het is ongelooflijk om te zien hoeveel Vlaamse contentmakers er actief zijn”, reflecteert juryvoorzitter Vincent Schroeven. “We hebben er nu bijna 120 verzameld, maar de lijst zou nog veel langer mogen zijn. En niet alleen het videotalent blijft maar groeien, ook de genres en niches vinden zichzelf constant heruit.”

Acid grote slokop?

In de verschillende categorieën zien we ook enkele West-Vlamingen opduiken. Bij ‘Vlog’ is dat onder meer ACID. Die duikt ook nog eens op bij de ‘Kastiop Award voor gamestreaming’. Bij ‘Lifestyle’ is dat Angelo Dorny. Bij ‘Dans & muziek’ maakt Camille Dhont kans op een prijs. Bij ‘Business’ zien we onder meer Frituur Natuur Marke, Smile Safari (van Hannes Coudenys, red.) en Supercontent opduiken. Bij ‘Comedy’ zien we de naam van Elodie Gabias, bij ‘Online fictie’ dan weer D5R met Jamie-Lee Six en #LikeMe. Bo Baesen is dan weer genomineerd in de categorie ‘Sociaalste creator’. Verder zijn er nog prijzen in de categorie ‘Explainer’, ‘Nimcel’ en ‘Opkomend talent’. ‘Acid’, ‘CEMI’ (of Céline en Michiel) en Jamie-Lee Six maken dan weer kans op de ‘Quarter life achievement’.

Nog tot en met vrijdag 30 december 2022 kan iedereen online stemmen op het talent in de 12 categorieën en de twee publieksprijzen. Stemmen kan via www.dejamies.be. Het publiek buigt zich samen met de vakjury over de winnaars.