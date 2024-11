Daenens is genomineerd voor Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen:“Als ik win, draag ik de titel op aan elke huishoudhulp in ons land”

Wie wordt de opvolger van Emma Meesseman als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 27 november, maar die avond wordt ook een onderneming bekroond. KW gaat samen met de provincie, Radio2 en Focus-WTV opnieuw op zoek naar de Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde bedrijven voor. We sluiten af met Daenens uit Brugge.

Eind augustus kregen zeven van de grootste dienstenchequebedrijven van ons land een nieuwe naam: Daenens. Meer dan 100.000 gezinnen maken gebruik van de goeie zorgen van de onderneming, die vandaag ongeveer 17.000 medewerkers in de rangen heeft. Daarmee is het de grootste werkgever in de huishoudhulpsector.

De fundamenten van dit West-Vlaams succesverhaal werden in 2004 gelegd door CEO Nico Daenens (54). “Had je me destijds gezegd dat mijn geesteskind zó’n vlucht zou nemen, dan had ik eens goed gelachen”, knipoogt hij.

“Bij de start had ik de droom om op zeer lange termijn een organisatie met vijfhonderd mensen uit te bouwen. Maar mijn project is organisch gegroeid. Ik stond er amper bij stil, we werkten gewoon keihard verder. Met één grote drijfveer: mensen helpen en ontzorgen. Dat doen we, samen met ons team, elke dag opnieuw.”

Respect doen stijgen

De Bruggeling, die sinds een jaar ook voorzitter is van voetbalclub KRC Harelbeke, hield twintig jaar geleden het dienstenchequebedrijf Dienstenaanhuis boven de doopvont toen de Vlaamse overheid het dienstenchequesysteem lanceerde om zwartwerk in de poetssector de wereld uit te helpen.

“Ik merkte dat er amper respect was voor mensen in de huishoudhulpwereld. Dit kon en moest veel beter”

“Ik volgde destijds een studie- en opleidingstraject rond facility management”, legt hij uit. “Mijn stage deed ik bij een groot schoonmaakbedrijf. Daar werkte ik mee op alle afdelingen en kwam ik op zowat elke werkvloer en alle schoonmaakafdelingen. Kort daarna kreeg ik een eerste opdracht voor de schoonmaakdiensten van de stad Brugge. Ik maakte er een studie over de interne organisatie en introduceerde de zelfsturende teams.”

“Gaandeweg kwam ik tot de vaststelling dat schoonmaken op zich, de job én de mensen die dit toch wel zware en veeleisende werk verrichten, vaak niet of zeer weinig gewaardeerd worden. Ik zag dat er amper respect was. Dit kon en moest veel beter. Zo ben ik met dit verhaal gestart.”

Met resultaat, want twintig jaar later is Daenens – waarin de vroegere merknamen Dienstenaanhuis, Plus Home Services, GreenHouse, Makkie, No Dust, Glax en TS Wallonie zijn opgegaan – incontournable. “Alle lagen van de bevolking doen een beroep op ons”, klinkt het. “Van gezinnen met jonge kinderen over alleenstaanden tot senioren: wij willen tijdens elke fase van het leven een betrouwbare partner zijn.”

Dé basis van Daenens is wederzijds respect, benadrukt Nico Daenens. “Onze mensen staan centraal, want zonder hen kunnen we dit niet. Ik wil hen ook trots maken op hun job, want ze vervullen een essentiële taak in onze maatschappij. Daar moeten we ons collectief veel meer bewust van zijn.”

“Onze collega’s zijn een van de absolute onmisbare schakels om mensen langer thuis te laten wonen”

“Ik ben vooral dankbaar dat ik dit kan helpen realiseren. Weet je wat het mooiste compliment is? Wanneer mensen me zeggen dat ze graag bij ons werken. En wanneer iemand me vertelt dat hij toch zo tevreden is met wat onze medewerkers bij hem of haar thuis doen. Dan weet je dat je een verschil maakt.”

Verder groeien

De komende jaren wil de CEO Daenens verder laten groeien. “Zonder daarbij stappen over te slaan, net zoals de voorbije twee decennia. Onze collega’s zijn een van de onmisbare schakels om mensen langer thuis te laten wonen. Het woonzorgcentrum van de toekomst, dat is de eigen straat of wijk. Daar willen wij mee aan bouwen.”

Iets wat met een nominatie voor Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen nog zo leuk is, valt te horen. “Ik beschouw dit vooral als een erkenning voor alle mensen in onze sector en de job op zich. Mochten we het geluk hebben om het ambassadeurschap op ons te kunnen nemen, dan zal ik dat opdragen aan élke huishoudhulp in ons land.”