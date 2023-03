Radio2 ‘Goeiemorgen Morgen!’ live vanuit Kortemark: “Terug naar de regio in hartje West-Vlaanderen”

Sinds 27 februari trekken Peter Van de Veire en Kim Van Oncen met hun Radio2 ochtendshow Goeiemorgen Morgen! naar iedere provincie. Deze week was het de beurt aan West-Vlaanderen. Donderdag 23 maart presenteerden ze live vanuit Kortemark, het geografische hartje van West-Vlaanderen. En ze brachten acteur Dries Heyneman uit Ruddervoorde en muzikale gasten Niels en Wiels met zich mee.

Het gezellige binnenpleintje bij de bibliotheek van Kortemark stond donderdag 23 maart afgeladen vol voor de live uitzending van de nieuwe ochtendshow van Radio 2, Goeiemorgen Morgen!. Veel nieuwsgierigen waren afgezakt om eens van dichtbij te beleven hoe zo’n radioshow nu gemaakt wordt. Ondanks de technische moeilijkheden, die er komen kijken bij een live-uitzending viel de show duidelijk in de smaak bij de toeschouwers.

“Het is een leuk programma, er is veel ambiance en het is een mooi cadeau voor mijn verjaardag morgen”

Rebakka Kunst geeft les in de gemeentelijke basisschool De Kreke vlakbij in Kortemark. “We zijn hier met het derde en vijfde leerjaar en ook de kleuters zijn erbij. Ik had nog nooit naar het radioprogramma geluisterd, maar het is echt heel leuk! Het optreden zorgt ook voor ambiance en het is ook een mooi cadeau voor mijn verjaardag vrijdag”, lacht Rebekka. Ook bij Steven Van Der Mesche valt het in de smaak. “Ik woon hier vlakbij en ik kom even piepen. Ik heb er al af en toe naar geluisterd, maar afhankelijk van de muziek durf ik de radio al eens te verzetten. Ondanks de kritieken, die je leest online doen de twee presentatoren het écht goed! Het weer zit mee, de sfeer is goed. Wat moet je meer hebben?”

Uitdagingen ter plaatse

Op technisch vlak is het een grote uitdaging om live vanop locatie radio te maken. “Je hebt heel veel concentratie nodig om je hoofd bij het programma te houden en moet tussen alle ambiance door gefocust blijven. Hier en daar waren er wat problemen met de verbinding, maar dat kan nu eenmaal gebeuren. Dat is het risico ervan”, vertelt nieuwslezeres Charlotte Crul. Zij is afkomstig uit Brugge en werkte jarenlang voor Radio2 West-Vlaanderen vanuit Kortrijk.

“Het is altijd leuk om erop uit te trekken, ook als nieuwslezer. Want dan zie je echt de mensen voor wie je het allemaal doet”

“Ik heb zelf in Kortrijk een hele tijd de avondshow Avondpost gepresenteerd voor ik me echt volledig toelegde op het radionieuws in Brussel. Dus toen ik het nieuws hoorde over Start Je Dag bloedde mijn regio-hart een beetje. Maar het is wel een realistische beslissing. Nu hang ik als nieuwslezer weer echt vast aan het ochtendprogramma en dan luister je op een andere manier naar de radio. Het is altijd leuk om erop uit te trekken, ook als nieuwslezer. Want dan zie ik echt de mensen terwijl ik het nieuws lees en dan weet je onmiddellijk terug voor wie je dit allemaal doet.”

Niels Destadsbader tijdens zijn optreden voor Goeiemorgen Morgen! in Kortemark. © VRT – Radio2

Niels, Wiels & Dries

De muzikale gasten van dienst waren Niels Destadsbader uit Deerlijk en Miguel Wiels. Het duo zorgde onmiddellijk voor de leutige – en zeker ook West-Vlaams getinte – noot op de radio. Zo wisten ze te vertellen dat het liedje Skwon meiske gebaseerd is op het idee dat er later, wanneer de dochter van Miguel 16 jaar is, wellicht wat jongens achter haar aan zullen lopen. Een bekentenis, die voor de nodige hilariteit zorgde. Acteur Dries Heyneman uit Ruddervoorde, ook wel beter bekend als De Sheriff in de serie Chantal was ook nog van de partij.

Terug naar de regio

Toen Radio2 bekendmaakte dat de regionale ochtendshows geschrapt werden, kwam er veel onbegrip op de beslissing. “Het lokale gevoel zal verdwijnen”, klonk het. En dat klopt misschien wel voor een beetje, want Kim en Peter zullen nooit kunnen vatten hoe groot de West-Vlaamse bescheidenheid en tegelijkertijd ook preusheid is op ons dialect en onze denkwijze.

“Goeiemorgen Morgen! zal Start Je Dag nooit kunnen vervangen, maar ze slagen wel in de belangrijkste opdracht voor radio: mensen bij elkaar brengen”

Start Je Dag kan niet vervangen worden. Daarvoor was de uitzending te hard verstrengeld met de kern van het West-Vlaamse karakter. Maar de nieuwe ochtendshow slaagt wel in de grootste en belangrijkste opdracht, die radio heeft; namelijk mensen dichter bij elkaar brengen, bij deze nu ook over provinciegrenzen heen. En dat is toch wel het mooiste compliment, dat een radiozender en z’n luisteraars kunnen krijgen.