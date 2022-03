Radio Space maakt comeback in Hoogstade

Op 11 september zal het precies 40 jaar geleden zijn dat de eerste uitzending van Vrije Radio Space uit Hoogstade over de hele Westhoek in de ether ging. Reden genoeg voor het plaatselijke feestcomité om nu, 40 jaar later, de voormalige medewerkers te vragen om hun studio nog eens in te richten. En dat zal ook gebeuren tijdens het weekend van Hoogstade kermis 2022.

In de jaren 80 schoten vrije radio’s als paddenstoelen uit de grond en in 1982 werd in Hoogstade Vrije Radio Space opgericht door Dirk Debacker uit Gijverinkhove, Hugo Senesael uit Sint-Rijkers en Luc Delancker uit Hoogstade. Van vrijdag 18 uur tot zondag middernacht kwam de zender van uit de voormalige jongensschool in de Kerkstraat in vele huiskamers binnen. Op de koer van de school stond een – naar verluidt wankele – antenne van zo’n dertig meter hoog. De luisteraar kreeg alle soorten muziek te horen, maar ook publiciteit, interviews en programma’s.

“Wij zijn gestart op een moment dat er rond vrije radio’s nauwelijks of geen reglementering was”, vertelt medeoprichter Hugo Senesael. “Dat zorgde wel eens voor kleine problemen. De vele vrije radio’s mochten niet in de buurt komen van de publieke radio’s en omdat de vrije radio’s allemaal dicht bij mekaar lagen, verstoorden ze elkaars werking wel eens.”

Illegale zone

“Een jaar lang hebben we in de illegale zone gewerkt of toch minstens in onzekerheid. Eén keer hebben we controle gehad omdat we zogezegd Radio Passendale stoorden. Korte tijd later kwam de overheid met reglementering. Vrije radio’s mochten een maximum zendvermogen van 100 Watt hebben, een straalbereik van 8 kilometer, enzovoort. Om alle vrije radio’s een plaatsje te kunnen geven, werd de frequentieband verhoogd tot 108. En alle luisteraars moesten dus een nieuwe radio kopen”, herinnert Hugo zich.

“Eenmaal legaal, begonnen voor ons de kosten. Zo moesten we onder meer een RTT-goedgekeurde zender aankopen. Om aan financiële middelen te geraken, hebben we in Izenberge vele fuiven gegeven, we verkochten lidkaarten en hielden een bar open.”

Eind november 1984 hield Vrije Radio Space op te bestaan. Medeoprichter Luc Delancker verhuisde, medeoprichter Dirk Debacker die met Studio Space een van de beste discobars van de streek had, trok zich terug. Wilden de overblijvers verder doen, dan drong een nieuwe en wat ernstiger naam zich op. Onder impuls van mensen als Bernard Berteloot en wijlen Willem Lanszweert ontstond Westhoek Info Radio. Opnieuw een mooie tijd! Maar ook aan dat verhaal kwam in september 1990 een einde.

Stemmen voor Top 40

Dat Radio Space veertig jaar geleden het levenslicht zag, zal worden gevierd tijdens het kermisweekend van 10 en 11 september in Hoogstade. Een daarvoor opgericht comité is nu al bezig met de voorbereiding hiervan.

“Van donderdag 8 september 16 uur tot maandag 12 september middernacht zullen de DJ’s van toen en enkele jonge liefhebbers vanuit de gemeentelijke jongensschool – nu gemeenschapszaal ’t Ateljeetje – opnieuw radio maken”, zegt Dirk Ketelers uit Lo.

“De frequentie zal ongeveer een maand op voorhand bekend zijn, maar het wordt vermoedelijk opnieuw 94.90. Via internet zal men ook kunnen meeluisteren. Waarom wij dit nu reeds bekend maken? Omdat we de medewerking van de bevolking vragen om een top 40 van de jaren 80 samen te stellen. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren, eenvoudigweg door uit onze lijst van 2.350 nummers hun favoriete top 5 te kiezen en die aan ons door te geven door te stemmen. Dat kan vanaf 1 april via www.radiospace.be.” We hopen op massale deelname”, geeft Dirk Ketelers nog mee.