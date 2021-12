Q-luisteraar Brecht uit Wielsbeke wint ‘De Show van 1 miljoen’ en wordt miljonair in IJsland

30-jarige Brecht uit Wielsbeke wint na een zenuwslopend finalespel 1 miljoen IJslandse Kronen en mag deze spenderen tijdens een reis naar IJsland.

Op vrijdag 17 december namen zes Q-luisteraars het tijdens Vincent Live tegen elkaar op in ‘De Show van 1 Miljoen’. In de studio duelleerden ze tijdens zenuwslopende rondes hoger (duurder) of lager (goedkoper) voor het fabelachtige bedrag van 1 miljoen IJslandse Kroon, oftewel 6.830 euro, én een reis naar IJsland. Stien (28) uit Westerlo en Brecht (30) uit Wielsbeke veroverden een finaleplek. Uiteindelijk trok Brecht aan het langste eind.

Villa van Gert Verhulst

Brecht wist dat een weekje in de villa van Gert Verhulst in Saint-Tropez meer kost dan een overnachting in een luxe suite op de 38ste verdieping van de Burj Khalifa en kon zo de finale winnen. Hij kreeg een cheque van 1 miljoen IJslandse Kroon overhandigd en kan zichzelf dus technisch gezien (IJslandse) miljonair noemen. “Maar van dat fortuin gaat niet veel meer overschieten”, lachte hij. “Ik heb mijn vriend Thijs en mijn baas namelijk een pintje beloofd als ik zou winnen.”

Reis naar prachtige IJsland

Brecht mag ook zijn koffers pakken, liefst mét thermisch ondergoed en een dikke winterjas, voor een reis richting het prachtige IJsland. “Ik moet wel nog even bekijken wie mijn reispartner zal worden”, aldus de kersverse miljonair.