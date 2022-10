Margriet Hermans top of the bill op De Wonderjaren Live van Jess FM in Menen

Op zondag 27 november pakt het lokale radiostation Jess FM in zaal Park ter Walle uit met de elfde editie van De Wonderjaren Live. Met Margriet Hermans op de affiche beloven de eerste Wonderjaren Live sinds drie jaar een absolute voltreffer te worden.

“Met De Wonderjaren Live willen we vooral de band met ons publiek versterken en proberen we ook nieuwe luisteraars aan te trekken”, weet Jess FM-medewerker Ronny Vanmarcke (67). “De ticketverkoop loopt alvast als een trein, dus snel zijn is de boodschap.”

Dat hoeft niet te verbazen met publiekstrekker Margriet Hermans op de affiche. “We wisten dat ze zou meedoen aan het tv-programma ‘Liefde voor Muziek’ en dus hebben we haar tijdig geboekt. Onze gok heeft goed uitgepakt. Moesten we haar nu pas boeken, dan zou ze voor ons onbetaalbaar zijn.”

En daar zit de oorwurm Lekker blijven hangen voor alles tussen. Dankzij de Nederlandstalige cover van het 2 Fabiolanummer She’s after my piano beleeft Margriet in de herfst van haar carrière absolute hoogdagen. Met het ambiancenummer kaapte ze meteen ook de Zomerhittrofee van Radio 2 weg.

De deuren van zaal Park ter Walle openen op zondag 27 november om 9.30 uur, de show begint om 10 uur. Na het aperitiefconcert met covergroep The Gambits is er een verzorgde maaltijd met vol-au-vent, frieten en groenten. Na de modeshow met Ellip-sis zijn er optredens van Gio Vano, Guy Neve, Fabrizio en Margriet Hermans. De show wordt aaneengepraat door Niels Landers en er zijn er mooie tombolaprijzen te winnen. Tickets kosten 25 euro en kunnen besteld worden via 0475/87.21.58. Kaarten zijn ook van donderdag tot zondag tussen 9 en 11 uur te verkrijgen in de JESS FM-radiostudio in de Ieperstraat 19.

Succesvol radioprogramma

De Wonderjaren Live hebben hun naam te danken aan het gelijknamige radioprogramma De Wonderjaren, een nostalgische trip down memory lane met onvergetelijke klassiekers en vergeten pareltjes.

“Met de muziek mikken we op de iets oudere luisteraar. ‘Nog één van mijn tijd’ is de reactie die we willen losweken. Het is het langstlopende format op onze zender. Ik ben ermee begonnen in 1986 en heb nog geen enkele aflevering gemist”, zegt Jacques Rosiers (80), alias Pol Deruyter. “Ik presenteer De Wonderjaren elke zondag tussen 6 en 12 uur samen met Didier Sinnaeve (55). Onze oudste medewerker en technicus Lucien Eggermont (84) leidt het programma in goede banen.”

“Begin volgend jaar trekken we met De Wonderjaren naar de woonzorgcentra. Op 8 januari strijken we neer in WZC Andante, op 15 januari in WZC Ceres. De bewoners kunnen dan hun geliefde plaatjes aanvragen”, besluit Ronny Vanmarcke. (CB)