Brugse gemeenteraad wil motie stemmen voor het behoud van het West-Vlaams ochtendblok van Radio 2

Na de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) ontpopt senator Annick Lambrecht (Vooruit) zich tot een fervent verdediger van het West-Vlaams ochtendblok van Radio 2, dat volgend jaar geschrapt zal worden door VRT. De voorzitter van de Brugse gemeenteraad wil eind deze maand een motie ter stemming voorleggen.

Eind augustus maakte de Vlaamse Radio- en Televisieorganisatie (VRT) bekend dat er een hervorming komt van de regionale ochtendblokken op Radio 2. Begin 2023 komt er een einde aan de aparte ochtendshows voor elke provincie. Dit betekent het verdwijnen van ochtendshow “Start Je Dag” van Radio 2 West-Vlaanderen.

Populair

“Het programma is ongemeen populair en de luistercijfers zijn positief. Radio 2 is de meest beluisterde en grootste zender van Vlaanderen” zegt Annick Lambrecht. “De beslissing van de VRT doet wenkbrauwen fronsen, onder meer van minstens drie provinciegouverneurs, waaronder ook die van West-Vlaanderen. Ook de voogdijminister, de Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle, uitte zijn ‘ongerustheid over de beslissing van de VRT tot regionale afbouw.”

“Lokale en regionale berichtgeving zijn essentieel voor een publieke zender, en maken in het bijzonder deel uit van het DNA van Radio 2. Nabijheid bij zoveel mogelijk mensen is het onderscheidend kenmerk van de radiozender en een belangrijke opdracht voor een openbare omroep.“

Motie

Om die redenen zal Annick Lambrecht op maandag 24 oktober de volgende motie ter stemming voorleggen tijdens de Brugse gemeenteraad: “Gelet op de aankondiging van het verdwijnen van de regionale ochtendblokken van Radio 2, in het bijzonder het West-Vlaams regionaal ochtendblok, de onvermijdelijke vermindering van lokaal en regionaal nieuws op Radio 2 en de grote populariteit van de regionale ochtendshow bij de bevolking, vraagt de gemeenteraad van Brugge het volgende aan de Vlaamse minister van Media en de Vlaamse Regering:

“Maximaal te wegen om de beslissing van de VRT-top om de regionale ochtendblokken te schrappen ongedaan te maken. Het kader te scheppen voor de VRT om de ochtendblokken blijvend regionaal te organiseren. Een regionale verankering te garanderen van Radio 2.”

“Aan de VRT vraagt de gemeenteraad van Brugge om de beslissing tot het schrappen van het West-Vlaams ochtendblok ongedaan te maken, en blijvend in te zetten op nabijheid bij zoveel mogelijk West-Vlamingen”, aldus Annick Lambrecht.