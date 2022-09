Studio Copain lanceert gloednieuw magazine

In anderhalf jaar tijd groeide het Wevelgemse bureau ‘Studio Copain’ uit tot een vaste waarde in het marketinglandschap. Floris Benoit en zijn team nodigden klanten en kennissen uit op het Club Copain feest waar ze het nieuwe magazine ‘Copain’ voorstelden.

Begin vorig jaar startte Wevelgemnaar Floris Benoit (33) zijn eigen marketingbureau, Studio Copain. Hij begon niet met een blanco blad, ervaring had hij opgedaan bij Mediahuis, dat onder meer kranten De Standaard en Het Nieuwsblad uitbrengt. “Ik werkte er negen jaar”, vertelt Floris. “Naast de vele ervaringen die ik er opdeed, legde ik er ook heel wat contacten waardoor Studio Copain een mooie start kon maken. Mediahuis doet nu trouwens een beroep op onze diensten.”

Je eigen bedrijf starten in volle coronacrisis is niet evident. Floris dacht daar anders over. Terwijl de meesten aarzelden om de stap te zetten, achtte hij net de tijd rijp.

Ondertussen is het klantenbestand ruim en divers. Het kantoor in de Vanackerestraat werd al snel te klein, eerder dit jaar verhuisden ze naar de Roeselarestraat waar voordien Argenta gevestigd was. Het personeelsbestand groeide van drie naar zes.

“We hebben onze eigen aanpak”, verklaart Floris het succes. “Studio Copain wil de producten en diensten van klanten-ondernemers niet alleen in de markt zetten, wij noemen onszelf groeiversnellers”. Als ondernemer kan je op organische wijze groeien, door mond-tot-mondreclame bijvoorbeeld. Of je kan het met allerhande marketing tools sneller doen. Onze focus ligt op sociale media en search engine advertising, dat toch 75 procent uitmaakt van de gebruikte middelen. Uiteindelijk gaat het erover om je publiek aan te spreken waar het zich bevindt. Dat kan op LinkedIn zijn, maar ook Instagram. Afhankelijk van het product focussen we op een welbepaald medium. Zo adverteerden we op TikTok om jongeren warm te maken voor hogeschool VIVES.”

In ballenbad

Ons gesprek vindt plaats in de ‘Backstreet Boys’ zaal. Alle ruimtes zijn genoemd naar boybands. Dat is weer iets anders dan zaal ‘Rome’ of ‘Rubens’. Centraal staat een ballenbad. “In het ballenbad houden we onze brainstorms”, verrast Floris.

“Daar groeide ook het idee voor de eerste editie van Club Copain. Met Club Copain wilden we onze klanten en kennissen een feest aanbieden na corona. We kondigden meteen een nieuw magazine aan over marketing: Copain. Het magazine is een verzameling tips en tricks rond marketing en merken. Lokale ondernemers zoals Jeroen Vandewynckele komen aan het woord. Het is volledig ecologisch, gedrukt op recycleerbaar papier en als compensatie lieten we vijf nieuwe bomen planten.” (SLW)

Het magazine Copain is te verkrijgen voor bedrijven via www.studiocopain.be of in de Press Shop in Wevelgem.