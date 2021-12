Michèle Cuvelier presenteert ‘De Tijdloze’ op Canvas

Naar goeie gewoonte telt Studio Brussel straks weer af naar het nieuwe jaar met ‘De Tijdloze 100’. Dit jaar is die lijst extra lang en krijgt ze zelfs een verlengstuk op tv. Michèle Cuvelier, met roots in Ardooie, host namelijk drie dagen lang een talkshow met muzikale gasten op Canvas.

De stemmen zijn verzameld en geteld, dus kunnen ze bij Studio Brussel de tijdloze nummers in de juiste volgorde beginnen zetten. Dat zijn er dit jaar liefst 2021 en daarom start ‘De Tijdloze Countdown’ komende zaterdag al. Dan kun je mee aftellen via de StuBru-app of op DAB+.

West-Vlaamse gastpresentatoren

Vanaf 25 tot 30 december hoor je de lijst ook op de radiozender, telkens van 7 tot 19 uur. De vertrouwde presentatoren, onder wie ook Michèle Cuvelier, worden daarbij bijgestaan door een resem gastpresentatoren als Compact Disk Dummies, Flip Kowlier, Geike Arnaert en Wannes Cappelle.

Voor de honderd beste platen aller tijden is het afwachten tot de laatste dag van het jaar. Dan hoor je ‘De Tijdloze 100’ van 10 tot 20 uur via de app of op de radio.

Straffe verhalen

Nog nieuw is dat de lijst dit jaar een verlengstuk krijgt op tv. In ‘De Tijdloze’ op Canvas gaat Michèle Cuvelier drie dagen lang op zoek naar straffe verhalen, onverwachte verbanden en verrassende details die schuilgaan achter tijdloze songs. Dit doet ze samen met Bent Van Looy, Lara Chedraoui, Lennert Coorevits en tal van muzikale gasten. ‘De Tijdloze’ is van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 december om 21 uur te zien op Canvas en via VRT NU.