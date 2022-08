Westwing Tower in Rumbeke bereikt hoogste punt, opening voorzien voor najaar 2023

Kantoortoren Westwing Tower in Roeselare heeft z’n hoogste punt bereikt. Hiermee is de open ruwbouwfase afgerond, wat naar goede traditie is gevierd door een meiboom te plaatsen op de bovenste verdieping. Met z’n 57 meter is Westwing Tower langs de E403 meteen ook een van de hoogste gebouwen van de streek.

“Een nieuwe landmark die Roeselare nog meer op de economische kaart zal zetten”, aldus Bart Vanderdonckt, CEO van projectontwikkelaar Steenoven. “Westwing Tower wordt bovendien met voorsprong een van de meest duurzame kantoorgebouwen van de provincie (BREEAM Excellent). In de herfst van 2023 opent de kantoortoren officieel de deuren.”

Opladen in twintig minuten

De nieuwe kantoortoren van Westwing Park – het vroegere Accent Business Park – meet liefst 57 meter en is daarmee het hoogste gebouw van de streek. Verspreid over dertien verdiepingen is Westwing Tower opgedeeld in 39 commerciële ruimtes van 200 tot 550 m² groot, goed voor 14.500 m² aan kantoorruimte. Dankzij de externe LED-verlichting zal de toren zelfs na het vallen van de avond goed zichtbaar zijn.

Aan de ingang van Westwing Park opent begin volgend jaar bovendien een snellaadstation waar twaalf wagens tegelijkertijd kunnen opladen en dit in een recordsnelheid van twintig minuten. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met de Roeselaarse speler Boostcharge. Naast een snellaadstation, wordt er ook gedacht aan de residenten van Westwing Park. Samen met Westwing Tower wordt begin volgend jaar gestart met de bouw van een nieuw, groen parkeergebouw met 380 parkeerplaatsen. Het gebouw zal aangesloten zijn op het hoogspanningsnet dat door de site loopt en zo ontworpen worden dat al deze parkeerplaatsen potentieel kunnen uitgerust worden met laadinfrastructuur.

Driekwart reeds verkocht

Westwing Tower mag zich een van de duurzaamste kantoorprojecten van West-Vlaanderen noemen. Zo kreeg de toren, als eerste kantoorgebouw in de provincie, het op een na hoogste certificaat binnen BREEAM. Dit van oorsprong Brits certificatiesysteem is wereldwijd de meest gekozen methodiek om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. Het Excellent-certificaat garandeert de duurzaamheid van Westwing Tower op maar liefst 90 parameters. “Duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel. Er is in Westwing Tower dan ook geen plaats voor gas, we verwarmen alleen met hernieuwbare energie dankzij onder meer lucht-water warmtepompen. Ook zal Westwing Tower zo energie-efficiënt mogelijk werken. Alle deelverbruiken, zoals verlichting, koeling en verwarming worden nauwgezet gemeten. Kleinere energieverbruikers moeten dan weer de juiste energielabels hebben. Zo proberen we met dit kantoorcomplex ons steentje bij te dragen tot een beter klimaat en blijven de onderhouds- en werkingskosten lager”, aldus Bart Vanderdonckt, CEO Steenoven.

In het najaar van 2023 opent de Westwing Tower de deuren. Driekwart van de kantoorruimte is ondertussen al verkocht. Geïnteresseerde bedrijven kunnen er ook een kantoor huren. Naast projectontwikkelaar Steenoven en investeringsfonds Cennini Holding, die samen het project van Westwing Tower in handen hebben genomen, zullen onder meer architectenbureau B2Ai, patrimoniumbeheerder Maver Holding, marketing agency Day One en Sweet Switch er hun intrek nemen. Die laatste is een absolute marktleider in suikervrije chocolade, snoep, koeken en mueslirepen, met een export naar 44 landen.