Tielts gezin koopt kampeerdomein op Franse col

Céline Demey (37), Gijs Van Gorp (35) en hun kinderen Auke (9) en Sam (8) wonen en werken voortaan op 1.680 meter hoogte in het zuidoosten van Frankrijk. Het Vlaams-Nederlandse koppel verkocht hun woonst in Tielt en is een nieuw leven gestart in het piepkleine dorpje Saint-Sorlin-d’Arves op de col de la Croix de Fer. Ze runnen er voortaan kampeerdomein Domaine Du Trappeur. Eind april ontvangen ze hun eerste gasten.

“We zijn allebei al langer gepassioneerd door het buitenleven en door de natuur”, vertelt Céline. “Het leven in een stad is niks voor ons en zo groeide het idee om een camping te starten. Al beseffen we ook dat er een verschil is tussen het romantische beeld van het buitenleven en de werkelijkheid. Daarom zijn we eerst twee jaar gaan werken op een andere camping in Frankrijk.”

Liefde op het eerste zicht

“We werkten er telkens zes maanden aan een stuk, samen met de kinderen mee, en buiten het seizoen keerden we dan terug naar Tielt. Zo deden we ervaring op en zo ontdekten we ook dat het uitbaten van een camping echt wel helemaal ons ding is. Dus zijn we daarna op zoek gegaan naar over te nemen kampeerdomeinen. Eerst zochten we in België, maar in ons land vonden we niet meteen wat we zochten.”

Dus breidden ze de zoektocht uit naar Frankrijk. “Dit was eigenlijk het eerste domein in Frankrijk dat we bezochten. Nadien hebben we nog verschillende campings bezocht, maar dit was eigenlijk al liefde op het eerste gezicht. Met 1,1 hectare is het niet al te groot, terwijl de omgeving ronduit prachtig is. We wonen sinds januari op de verdieping boven het centraal gelegen restaurant op het domein.”

“Naar een restaurant waren we overigens niet op zoek, maar het wordt wel extra een troef, want ondertussen hebben we een kok gevonden, terwijl twee Franse studentes ons in de drukste maanden ook een handje gaan helpen. Bijkomend voordeel is dat hier ook een populair skigebied is. Duizenden toeristen komen jaarlijks voor de sneeuw. Wellicht gaan Gijs en ik in de winter dan in het skidorp werk zoeken.”

Minigolf

Céline (die tot voor kort op de personeelsdienst van een grote traiteurzaak werkte) is ondertussen dagelijks in de weer om de huisjes helemaal op punt te zetten, terwijl Gijs – in een vorig leven zelfstandig schrijnwerker – eigenhandig het sanitair blok aan het vernieuwen is, nadat hij vorige maand ook al de sauna- en jacuzzihut op het domein vernieuwde.

“Het domein hebben we in prima staat gekocht, maar we willen er toch onze eigen touch aan geven en de chaletjes wat meer charme geven”, zegt Céline. “En misschien gaan we ook de minigolfbaantjes nog een likje verf geven. Veel werk voor de boeg, maar de taken zijn verdeeld en we doen alles hier op ons eigen ritme. Elke middag houden we samen een koffiemomentje en genieten we wat van het uitzicht. We kijken er enorm naar uit om hier straks onze eerste gasten te ontvangen.”

Afstand

Céline twijfelde geen seconde. Voor haar man lag dat anders. “Gijs had wat meer bedenkingen”, zegt Céline. “Begrijpelijk, vooral omwille van het contact met familie en vrienden. Maar afstand is relatief. Met de trein sta je op zes uurtjes tijd in België.” Ook voor de kinderen was de verhuis naar Frankrijk een hele aanpassing, al zijn ze op dat vlak wel al wat gewend.

“Erg honkvast zijn we nooit geweest. Voor Tielt hebben we ook een tijdje in Maarkedal gewoond en toen we aan de slag waren op de andere camping hebben Auke en Sam ook al les gevolgd in het Frans. Ze leren snel de taal. Anderzijds is het wel de bedoeling dat we nu voor stabiliteit zorgen en hier blijven, ook voor de kinderen.”

“Omdat de kerstvakantie hier op 4 januari voorbij is, zijn we trouwens ook op 29 december vertrokken, zodat Auke en Sam samen met de andere kinderen konden starten op school. Al hadden ze er wel veel bekijks. Ons dorp telt amper 350 inwoners, dus het is een heel klein schooltje met amper 40 leerlingen.”

Samenwerking met locals

‘Domaine du Trappeur’ is open vanaf eind april tot begin oktober. In samenwerking met locals gaan Céline en Gijs er ook themaverblijven organiseren. “Komend voorjaar staan ‘Zen@Trappeur’ en ‘Click@Trappeur’ op het programma, twee themaverblijven van vijf dagen met de focus op respectievelijk welzijn en fotografie. Wij voorzien accommodatie en halfpension, terwijl lokale experts de activiteiten zullen begeleiden. Verder kunnen we ook groepen ontvangen, in het verleden kwamen bijvoorbeeld reeds wielergroepen hier op stage.”

Meer info op www.domainedutrappeur.com.

(SV/ Foto SV)