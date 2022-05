Sophie Vandenbunder start met Guap’Elle

Sophie Vandenbunder heeft het voor accessoires. “Zonder voel ik me naakt.” En nu heeft ze de stap gezet naar een eigen zaak. Die gaat Guap’Elle heten, zaterdag gooit Sophie al even haar deuren open in de Leenstraat.

De 54-jarige Sophie Vandenbunder is als sociaal actief persoon een bekend gezicht in Izegem. eind 2019 kwam ze na 30 jaar dienstverband zonder werk te zitten. “Men stelde mij loopbaanbegeleiding voor, iets waar ik eigenlijk wat tegen opzag. Maar we kregen er een goede coach en ik leerde er heel wat bij. Uiteindelijk kwamen we daar tot de conclusie dat een zelfstandige zaak mij op het lijf geschreven is. Iets wat ik eigenlijk ook zelf wel wist, het zit immers in mijn bloed. Bij Starterslabo word je 18 maanden begeleid in de opstart van een eigen zaak en er zijn ook weinig risico’s aan verbonden. Ik wou eigenlijk al eerder van start gaan, maar door familiale omstandigheden kon dat niet doorgaan. Uiteindelijk zijn we net voor Moederdag, een ideale datum, toch kunnen starten. En meteen hebben we ook goed verkocht.”

Vrouwelijk

Sophie doopte haar zaak Guap’Elle. “Guapa betekent mooi in het Spaans, Elle staat voor het vrouwelijke. In onze web- en homeshop verkopen we accessoires. Heel wat kettingen, ringen en oorringen die in België ontworpen en gemaakt zijn, maar ook Italiaanse sjaals en handtassen en recent kon ik ook een deal sluiten met een verdeler van een topmerk in haarspelden. Zelf heb ik een passie voor accessoires, ik ga nooit buiten zonder. Maar ik heb bewust ook geopteerd voor tijd- en seizoensloze accessoires die een kleine investering waard zijn. Tijdens de opstart van mijn zaak waren er geen beurzen, maar ondertussen was ik al in Amsterdam, Parijs en Madrid en staat Italië ook nog op het programma.”

Sophie had ook enkele panden op het oog om haar shop in onder te brengen, maar besloot om het uiteindelijk voorlopig thuis te doen.

“En zaterdag 21 mei van 10 tot 18 uur staan de deuren hier open. Iedereen mag een glas komen drinken om de zaak te leren kennen, zonder aankoopverplichting uiteraard. Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden waarbij ik me goed voel. Het is een heel andere job dan die van administratief bediende/boekhouder die ik gewend ben, maar het is boeiend en ik leer dagelijks nog bij.”