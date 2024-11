Provincie West-Vlaanderen brengt leerlingen en werkgevers dichter bij elkaar met Speeddate4Work

Dankzij Speeddate4Work maken leerlingen via korte sollicitatiegesprekken, zogenaamde ‘speeddates’, kennis met potentiële werkgevers en stellen ze hun voorbereid CV voor. “Deze gesprekken kunnen resulteren in een duale werkplek, studentenarbeid of zelfs een eerste stap richting een toekomstige job”, zegt gedeputeerde voor onderwijs, Sabien Lahaye-Battheu.

Speeddate4Work is een initiatief om de eerste stap naar de werkplek voor duale leerlingen, die hun opleiding combineren met werk, te verkleinen. De Provincie West-Vlaanderen organiseert samen met het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren, Groep INTRO vzw, PROFO vzw en vzw Jongerenatelier drie speeddates voor leerlingen duaal leren in Brugge, Kortrijk en Oostende. Op dinsdagvoormiddag 26 november ging Speeddate4Work door in zaal Tranzit in Kortrijk.

Thomas Nuttin (19), student bij Vivato Kortrijk, blikt terug op zijn eerste Speeddate4Work-ervaring: “Het was heel interessant. Ik had wel een klein stresske, maar ze stelden me gerust en beantwoordden al mijn vragen. Speeddate4Work is de ideale gelegenheid voor een algemene kennismaking met de opties in het werkveld en om heel wat praktische zaken te weten te komen.”

“Je kan het ook beschouwen als een oefenronde als je nog nooit gesolliciteerd hebt. Dat is mooi meegenomen voor later. Als je de kans krijgt om aan zo’n speeddating concept deel te nemen, zeker doen!”

Voordelen voor ondernemingen

Voor ondernemingen is dit een laagdrempelige manier om in korte tijd talentvolle kandidaten te leren kennen en hen te screenen voor duale werkplekken, vacatures voor laatstejaars of studentenarbeid. Bovendien biedt het event een uitstekende gelegenheid om samen te werken met scholen uit de regio en een band te smeden met de toekomstige arbeidskrachten.

Ook scholen profiteren mee

Scholen halen via Speeddate4Work tal van leerplandoelstellingen rond CV-opmaak en solliciteren. Bovendien kunnen ze hun aanbod aan duale opleidingen rechtstreeks aan nieuwe bedrijven voorstellen en zo het netwerk van werkplekken verder uitbreiden.