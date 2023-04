Politie Polder stelt werking voor in rekruteringsfilm

Met een rekruteringsfilm stelt politiezone Polder de werking, het materiaal en de vele mogelijkheden binnen de zone voor. Politiezone Polder gaat over de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark. De promotiefilm werd dan ook in die regio opgenomen, waarbij men enkele inspecteurs aan het werk ziet.

Drie inspecteurs die meewerkten aan de film vertellen hoe ze het beleefden, waarom ze bij de politie zijn gegaan en wat het leuke aan hun job is.

Inspecteur Sofie Sanders is 33 en werkt al zes jaar bij de politie. “De film vind ik heel mooi, goed geslaagd en het brengt duidelijk in beeld wat we doen en welke mogelijkheden onze job biedt”, vertelt inspecteur Sanders. Zelf ging ze destijds bij de politie omwille van het contact met de mensen.

Afwisseling

“Ons korps vormt een heel hechte en warme groep, die meer vrienden dan collega’s zijn. Ons werk is heel afwisselend, vooraf weet je niet hoe je dag er zal uitzien en ik vind dat een leuk manier van werken. Doordat we zo’n hechte groep vormen, kunnen we altijd op elkaar terugvallen. Ik ben nog geen enkele dag tegen mijn zin komen werken, integendeel”, lacht inspecteur Sanders. “Daarbij komt dat er in onze job heel wat mogelijkheden zijn om door te groeien, maar er kan ook ingestapt worden in cumulfuncties. Zo doe ikzelf nog slachtofferbejegening, en ik ben zedeninspecteur en recruteringsmedewerker ordediensten.”

“Ik ben nog geen enkele dag tegen mijn zin komen werken”

Ook inspecteur Diego Slegtinck (32) is één van de mensen die te zien is in de film. “Toen ik vier jaar geleden startte, begonnen we met een hele groep samen. De sfeer is hier zeker een pluspunt. De film vind ik heel goed geslaagd, het is goed dat alle gemeenten aan bod komen erin. We hebben kunnen aantonen dat er meer is dan de gevel van de gebouwen waarin we gevestigd zijn. We hopen in 2025 trouwens te verhuizen naar een nieuwbouw.

Mensen helpen

Dieter Vindevogel (40) werkt al 13 jaar bij de politie en koos voor de job omdat hij mensen wou helpen. “De film vind ik boven verwachtingen geslaagd, heel professioneel ineen gezet, echt heel goed. Zelf ben ik in de film de gangster die overmeesterd wordt, maar ik ben ook diegene die het verkeer regelt, vingerafdrukken neemt en dergelijke meer.” (ACK)

Wie de rekruteringsfilm wil bekijken kan hier terecht en op de pagina van politie Polder op Jobpol www.jobpol.be/nl/over-ons/lokale-zones/west-vlaanderen/politie-polder.

Wie bij de politie wil komen werken heeft een diploma A2 (hoger middelbaar) nodig. Voor meer info kan men terecht op: http://www.jobpol.be/nl/ik-wil-een-collega-wordenof bij Peter Declerck – tel 051/51.98.31 –peter.Declerck.1@police.belgium.eu.