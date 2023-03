Jobdag in het Schuttershof was een schot in de roos

Op het einde van mei openen Frederik Stragier en Dries Vanhecke de deuren van hun nieuw restaurant en de tapasbar in Ardooie. Je zal in het Schuttershof de vroegere OPCD niet meer herkennen. Het interieur is op een trendy wijze compleet vernieuwd. En de eenmanszaak zoals Alexander Gallez die runde zal men evalueren tot een KMO met een job voor veertig tot vijftig enthousiaste medewerkers.

Om die mensen te vinden is er een jobdag georganiseerd in het Schuttershof. Geen evidentie op een moment dat er nogal wat knelpuntberoepen zijn en de horeca kreunde onder de gevolgen van de covid-periode.

‘We zijn tevreden met de respons op de oproep voor deze jobdag. Er zijn een veertigtal mensen op af gekomen. Daar waren verschillende profielen bij. Zowel gepensioneerden die nog even aan de slag willen als jobstudenten. Ook mensen die als vast personeel aan de slag willen, maar ook flexijobs. We hebben heel wat potentieel met wie wij aan de slag kunnen en zowel in de keuken, in de zaal als in het onderhoud is er een aanbod van werkwilligen”, aldus een tevreden Frederik Stragier. Nu gaan de initiatiefnemers aan de slag om een match te maken tussen vraag en aanbod.