Door gebrek aan werkkrachten houdt bekende bakkerij Geldhof (Rumbeke) met kerst en nieuw de deuren gesloten

Al 66 jaar is Brood en Banket Geldhof een bakkerij met naam en faam tot ver buiten de Rumbeekse gemeentegrenzen. Maar voor het eerst zien bakker Kurt Geldhof en zijn team zich genoodzaakt om de deuren gesloten te houden met de feestdagen. “Ik heb momenteel werk voor drie fulltime bakkersgasten, maar ik vind geen geschoold personeel”, klinkt het.

Bakkerij Geldhof in de Kwadestraat in Rumbeke heeft ieder jaar een strak plan klaar voor de feestdagen. “Hoeveel kerstbuches we moeten maken? Honderden… Maar ook een variëteit aan ander gebak. We stellen dan een frigowagen op waar de betaalde bestellingen kunnen afgehaald worden. Ieder heeft er zijn taak en dat loopt erg vlot, maar het is uiteraard keihard werken”, zegt Louise Geldhof.

We willen dezelfde kwaliteit en service bieden en daarvoor komen we gewoon handen te kort

Pa Kurt Geldhof slaapt in die 14-daagse een paar uurtjes per nacht en combineert dan vroege en late shift: “Op die momenten werken hier tussen de 20 en 25 mensen. Normaal hebben we, ons meegerekend, acht mensen in dienst. Vijf in het atelier, drie die zich om de winkel bekommeren. Maar die worden ook aangevuld met flexi’s en jobstudenten. En al die extra krachten worden ook ingeschakeld met eindejaar.”

Oost-Europeanen – zoals in de bouw – zijn voor ons geen optie

Maar het is vooral in het atelier dat het schoentje nijpt. “Er staan hier drie vacatures open voor bakkersgasten. In de bakkerssector is er altijd wel wat verloop geweest, maar ik mag niet klagen. Ik heb hier mensen die 15 of 20 jaar bij ons blijven. Er zijn gewoon extra helpende handen nodig, zeker als je dezelfde kwaliteit en service die men van ons verwacht wil bieden. En je kunt ook niet eender wie in het atelier zetten, er is een basisopleiding vereist. De extra opleiding ter plaatse neemt dan bovendien nog eens zes maanden in beslag”, vertelt Kurt Geldhof.

In de bouw rekruteert men in Oost-Europa. “Maar dat is bruut werk, hier bij ons is het erg technisch. En je moet ook kunnen communiceren met je mensen en dat is moeilijk als ze geen Engels of Frans spreken.”

Moeilijke beslissing

Uiteindelijk moest men ten huize Geldhof een moeilijke knoop doorhakken. “Die beslissing hebben we al in september moeten nemen. Op dat moment moeten we ook onze bestellingen doen. En ook daar zitten we al met vertragingen. Heel wat leveranciers kampen met hetzelfde probleem als ons: gekwalificeerd personeel vinden.”

Kurt Geldhof beseft dat niet enkel zijn sector op een keerpunt staat. “Ik hoor van collega-bakkers dat ze hetzelfde probleem hebben, maar ook slagers, de horeca,… overal is het moeilijk geworden. Jonge mensen kijken ook anders aan tegen hun job dan wij in onze tijd.”

Bakker Kurt Geldhof tussen echtgenote Ann Bril en dochter Louise in: “We willen niet inboeten aan kwaliteit.” © Stefaan Beel

Ondertussen heeft in bakkerij Geldhof, met dochter Louise (23), ook al de derde generatie de intrede gedaan. Ook zij staat achter de beslissing. “We zullen gesloten blijven van maandag 20 december tot woensdag 5 januari. Het geeft inderdaad een wat een bizar gevoel, ook voor ons vast personeel. We zullen nu eens thuis zijn met de feesten. Normaal sluiten we de laatste twee weken van januari, we hebben dat nu een maand naar voor geschoven. Ondertussen zijn onze klanten ook al op de hoogte en tonen begrip. Dit is voor ons normaal een topperiode, maar ook met Pasen, Moederdag en andere feestdagen is het vaak alle hens aan dek. Nu zullen onze mensen ook eens tijd hebben om wat te herbronnen.”