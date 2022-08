AZ West zoekt spoedarts met ludiek filmpje

Het team urgentieartsen van AZ West in ziekenhuis zoekt een nieuwe collega en dat doet het Veurnse ziekenhuis met een ludiek filmpje vanuit het operatiekwartier.

“Ook de collega’s op onze spoedafdeling bleven niet gespaard van festivalitis, de festivalmicrobe”, klinkt het op de Facebookpagina. Op het filmpje zien we enkele mensen het beste van zichzelf geven in het operatiekwartier. Hiermee hoopt het ziekenhuis in Veurne vlug de openstaande vacature te kunnen invullen.

Ben of ken jij een spoedarts die op zoek is naar een job? De vacature vind je hier.