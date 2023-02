228 openstaande vacatures: gemeenten vinden steeds moeilijker personeel

De West-Vlaamse steden en gemeenten hebben momenteel 228 vacatures openstaan. Dat zijn er opvallend veel. Een nieuw decreet van de Vlaamse overheid moet het voor lokale besturen in de toekomst makkelijker maken om een flexibeler personeelsbeleid te voeren.

Stad Oostende heeft momenteel 23 jobaanbiedingen. “Vooral profielen met gespecialiseerde kennis die ook in de privésector erg gegeerd zijn, zijn moeilijk te vinden”, legt burgemeester Bart Tommelein uit. “We denken dan aan IT-medewerkers, zorgmedewerkers of ruimtelijke planners. Als lokale overheid zitten we vast aan barema’s waardoor het bijna onmogelijk is om te onderhandelen over loonsvoorwaarden of extralegale voordelen.”

“Dit wordt binnenkort wel mogelijk dankzij een nieuw decreet. Toch moeten we daar voorzichtig mee omspringen, want we werken met belastinggeld. Werken bij een lokale overheid biedt heel wat voordelen, zoals werkzekerheid, werk dicht bij huis, glijdende uren en de mogelijkheid tot thuiswerk.”

Beeldvorming

In Waregem zijn er momenteel acht jobs vacant. “Als lokaal bestuur zit je in een benadeelde positie door de geldende loonbarema’s”, zegt ook burgemeester Kurt Vanryckeghem. “Daardoor kiezen bijvoorbeeld mensen met technische profielen makkelijker voor de privésector. De voorbije twee jaren waren moeilijk, maar we ondervinden wel dat er de laatste maanden weer wat beweging in de arbeidsmarkt zit. Vroeger was werken bij de stad vaak een job voor je hele loopbaan, nu zoeken mensen na vijf of tien jaar soms een nieuwe uitdaging. We proberen daarop in te spelen door te kijken of we hen intern een nieuw perspectief kunnen geven.”

“Voor de negen vacatures die openstaan binnen de gemeente hebben we gelukkig meerdere kandidaten”, reageert Steven Bogaert, schepen voor Personeel in Lichtervelde. “Onze centrale ligging in de provincie en vlotte bereikbaarheid is zeker een pluspunt. Technische profielen en poetshulpen zijn echter heel moeilijk te vinden. Dat we als lokale overheid lange procedures moeten volgen voor we iemand effectief kunnen aanwerven, is zeker geen voordeel.”

Meer ruimte

“Er zijn bij lokale besturen al langer een aantal knelpuntberoepen”, zegt Kris Snijkers, algemeen directeur van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). “We denken dan bijvoorbeeld aan maatschappelijk werkers, personeel in de zorg zoals verpleegkundigen of technische functies zoals omgevingsambtenaren. Voor specifieke functies hebben we al acties ondernomen om pas afgestudeerden meer richting de lokale besturen te trekken.”

“Zo hebben we vorig jaar een roadshow gehouden bij studenten maatschappelijk werk. Wat daar opvalt, is dat zij vaak een fout beeld hebben van wat het werken bij een lokaal bestuur inhoudt. Daar moeten we dus aan werken. De huidige rechtspositieregeling maakt het voor lokale besturen moeilijker om mensen aan te werven dan in de private sector. Het is positief dat de Vlaamse regering nu een nieuwe rechtspositieregeling heeft uitgewerkt die lokale besturen veel meer ruimte biedt om een HR-beleid op maat uit te werken. Dit moet ons meer mogelijkheden geven om competitief te zijn op de arbeidsmarkt.”