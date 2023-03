Vernieuwde FitStudio in Desselgem heropent zaterdag

Vier jaar na de eerste opening heropent FitStudio zijn deuren. De officiële heropening vindt plaats op zaterdag 18 maart. “Anderhalf uur trainen kan bij ons op twintig minuten met E-Fit”, klinkt het.

Goed nieuws voor de sportievelingen in Desselgem en omstreken, FitStudio in de Liebaardstraat kreeg een grondige renovatie met een bijhorend nieuw concept. “Met twee fitnessruimtes, een vernieuwde shop en bar vormt FitStudio een thuisbasis voor heel wat mensen”, vertelt Annelies Velepyn (36), samen met Virgil Ergo zaakvoerder.

Electro Musculaire Stimulatie

“De studio staat voor gezonde voeding, beweging, revalidatie en feelgood die voor iedereen toegankelijk is. Ons assortiment is nu nog uitgebreider en vol gezonde producten.”

FitStudio werkt met EMS-technologie via E-Fit. EMS staat voor Electro Musculaire Stimulatie. “Elke klant krijgt een pak aan tijdens de training waarin pads zitten met elektroden. Die zorgen voor een efficiëntere lichaamstraining dan een klassieke fitnesssessie. Er wordt een snel en duurzaam resultaat bereikt om zo een fit, strak en gespierd lichaam te bekomen.”

“Anderhalf uur trainen wordt omgezet in 20 minuten. Toegankelijk voor iedereen: beginners, topsporters, oudere mensen of bijvoorbeeld vrouwen na hun zwangerschap. Iedereen krijgt de passende begeleiding op maat.”

Revalidatie en voeding

Naast het sporten ligt de focus van FitStudio ook op revalidatie en voeding. “Mensen met pijnlijke spieren en gewrichten, chronische pijnklachten of rugklachten kunnen kiezen voor een passieve E-Relieve behandeling om zo pijnvrij door het leven te gaan”, gaat Annelies verder.

“Ook wie niet graag sport kan bij FitStudio terecht voor een passieve E-Shape behandeling, waarbij je kan Netflixen terwijl je aan je figuur werkt. Alle behandelingen zijn onder persoonlijke begeleiding van ervaren FitCoaches. We werken met een vaste coach en 2 flexicoaches.”

Zaterdag opening

“Naast E-Fit kan je bij FitStudio ook terecht voor gezonde voeding, dieetvoeding, sportvoeding én voedingssupplementen in onze Fit Shop (vrije toegang). In onze nieuwe Fit Bar kan je een gezond drankje, homemade proteïneshake of verse smoothie verkrijgen. Kortom: voor elk wat wils”.

Iedereen is zaterdag doorlopend welkom tussen 8 en 16 uur. Zaakvoerders Annelies en Virgil zullen, samen met de nieuwe Studiomanager Thibo Delsoir, je met open armen ontvangen, rondleiden en trakteren op een glaasje bubbels met gezonde hapjes. “Je kan ook genieten van verschillende acties, zoals 1 maand gratis sporten en 10% in de Fit shop. Wil je gratis E-Fit uitproberen? Dan kan je nu al een vrijblijvende testsessie aanvragen via www.fitstudio.coach/gratis “.

Vier vestigingen

Voor Annelies was FitStudio Desselgem de eerste van nu vier studio’s. Na Desselgem kwam een jaar later Waregem, maar door corona moest die onmiddellijk zijn deuren sluiten. Daarna volgden nog de E-Fit in Deinze en de vierde opent zijn deuren in april in Lievegem.

“De FitStudio in Desselgem baatten we aanvankelijk anderhalf jaar zelf uit. Maar nu met vier vestigingen hebben we ons handen vol met het management. Thibo Delsoir is de gerant in Desselgem.”