Uitgeweken Izegemse Tine Decroix organiseert pop-upverkoop met Tunesische meubelen: “Geen enkel stuk is hetzelfde”

Vijftien jaar geleden ruilde ze Izegem in voor Tunesië en daar heeft Tine Decroix een bijzonder mooi project op poten gezet. Samen met lokale ambachtslui ontwerpt en maakt ze meubels en decoratiestukken waar keer op keer een verhaal achter zit. Nu organiseert ze twee weekends lang een een pop-up in haar thuisstad.

Tine Decroix (57) woont al sinds 2009, samen met haar echtgenoot Peter Bulcke (58) in Tunesië, in de buurt van de Tunesische hoofdstad Tunis. De Izegemse heeft een professioneel verleden bij textielbedrijven als Sioen en Zilton, maar besloot om vijftien jaar geleden haar leven compleet om te gooien.

“Een vacature van een Belgische textielonderneming trok de aandacht van mijn man”, legt ze uit. “Het bewuste bedrijf was op zoek naar iemand om als plant manager in Tunesië hun lokaal atelier aan te sturen. Nadat Peter het idee grondig had besproken met mij en onze zoon Stijn (29), besloten we de sprong te wagen.”

“Zoveel jaar later bleek het de juiste keuze te zijn, al had ik aanvankelijk wel wat tijd nodig om me aan Tunesië en de bijhorende mentaliteit aan te passen. Maar nu voelen we er ons als een vis in het water. Wanneer ik het over thuis heb, dan bedoel ik ons stekje in Tunesië. En niet langer België.”

Alles handgemaakt

Tine was er de voorbije jaren aan de slag als onder andere zelfstandig interieurdecorateur en gaf ook Nederlandse les op de Belgische ambassade, maar vond twee jaar geleden haar échte roeping. “Toen heb ik Tine Decroix Unique by Design opgericht. Daarmee ontwerp en maak ik meubels en decoratiestukken, waarbij ik lokale Tunesische ambachtslui onder de arm neem. Denk aan tafels, stoelen, zitbanken, maar ook verlichting en kunstobjecten.”

“De constante: alles in handgemaakt en one of a kind. Geen enkel stuk is hetzelfde. Bovendien heb ik het geluk om met echte vakmannen te kunnen samenwerken. Elk object en meubelstuk straalt warmte en persoonlijkheid uit, heeft een verhaal te vertellen. We zijn het tegenovergestelde van massaproductie.”

Duurzaam

Ook zoon Stijn maakt deel uit van het ondernemersverhaal. “Ik ben de Belgische link”, glimlacht hij. “Samen met mama zorg ik ervoor dat de stukken in België raken en hun weg naar retailers en consumenten vinden. De troeven zijn groot: onze meubels kunnen een mensenleven lang gebruikt worden en zijn erg duurzaam. We werken vaak met gerecycleerde en gerecupereerde materialen, die we zo een tweede leven schenken.”

© Frank Meurisse

Tine wil met haar project ook haar nieuwe thuisland in de spots zetten. “In West-Europa hebben we een volledig verkeerd beeld van Tunesië”, zegt ze. “Het heeft een eerder negatieve bijklank, terwijl het zóveel potentieel in huis heeft. Dat wil ik mee aan de oppervlakte brengen. Net daarom haal ik ook zo’n grote voldoening uit dit verhaal. Want op die manier kan in de Tunesiërs iets teruggeven.”

Izegems depot

De komende twee weekends organiseren Tine en Stijn hun kerst-pop-up Design Meets Holiday Magic. In hun Izegemse depot kan je vier dagen lang het werk van Tine Decroix en haar team komen ontdekken en aanschaffen. “Bedoeling is om dit initiatief volgend jaar op regelmatige basis te herhalen. Want wat die stielmannen in Tunesië elke dag opnieuw puur met hun handen toveren, verdient alle aandacht.”

Design Meets Holiday Magic vindt plaats op zaterdag 14 en 21 en zondag 15 en 22 december, telkens van 10 tot 19 uur, in de Sasstraat bus 5 in Izegem. Alle info op www.tinedecroix.com.