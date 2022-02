Zeebrugge krijgt geen getijdenbad. Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat dit project veel te duur is en technisch moeilijk haalbaar is.

Gemeenteraadslid Ann Braem (VB) polste naar de resultaten van de studie – een masterproef van twee studenten – die net af is. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft het rapport doorgenomen: “Je zou zo’n getijdenbad op 750 meter van de zeedijk moeten inrichten, waardoor het aan de doelstelling voorbij gaat: zorgen dat de badgasten geen 1600 meter ver moeten wandelen voorleer ze kunnen pootjesbaden. Bovendien zou het getijdenbad door de verzanding na enkele jaren opdrogen ne moeten opschuiven.”

Te duur

“In de Balearen of in Australië wordt zo’n getijdenbad gebouwd op rotsen of natuursteen. In Zeebrugge zou je een zware betonnen constructie moeten opzetten met diepe funderingen die stormen kunnen doorstaan. Een Nederlandse badplaats werkt met een natuurlijke lagune, maar die heeft 70 miljoen euro gekost. Darvoor diende 21 miljoen m³ zand aangevoerd te worden. Dat overstijgt ons stedelijk budget.”

Blauwe zone

Wat Zeebrugge Bad betreft, laat Dirk De fauw ook weten dat, na evaluatie, de blauwe zone in Zeebrugge Bad komende zomer behouden blijft. Het is nog wachten op een tunnel ter hoogte van de Londenstraat, om de parking langs de Kustlaan veilig te verlaten. De stad denkt ook aan een nieuwe parking voor 450 wagens in de bocht van de New Yorklaan.