Westtoer lanceert nieuwe Tiegembergfietsroute in Deerlijk: “Vakantiegevoel is nooit ver weg”

In Mokka & Meer in Sint-Lodewijk stelde Westtoer de nieuwe Tiegembergfietsroute voor. De lusvormige route is 48,8 kilometer lang en loodst de fietser door het landschap tussen Leie en Schelde. De Tiegemberg is niet de enige kuitenbijter op deze best wel pittige route. Op het uitkijkplatform in Gijzelbrechtegem en onderweg naar Kaster wachten prachtige panorama’s op de Scheldevallei.

“De Tiegembergfietsroute laat fietsers uitgebreid kennismaken met het landschap tussen Leie en Schelde”, verduidelijkt gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.

“De West-Vlaamse Scheldemeersen vormen dan ook elk seizoen een ander decor. Voor liefhebbers van het betere fietswerk is dit een ontdekkingstocht door een glooiend landschap. Het Sint-Arnolduspark in Tiegem is voor jong en oud een pleisterplek. Net als de verschillende hotspots waar je bij creatieve ondernemers in een prachtig kader even kan verpozen. Het vakantiegevoel is nooit ver weg tijdens deze fietstocht.”

Uitdaging

“Tiegemberg is een bekende scherprechter in de vele voorjaarswielerklassiekers en in die zin een route voor fietsers die houden van wat uitdaging”, vult burgemeester van Deerlijk en voorzitter van Toerisme Leiestreek Claude Croes aan.

“Op de Tiegembergfietsroute liggen meerdere stops met prachtige vergezichten. Je kan er even uitrusten maar ook lekker eten. Aan het Vital Moreelsplein op de helling van de berg is een camperzone ingericht. Boven op de ligweide van het Sint-Arnolduspark staan een picknickkast en –tafels.”

“Wie wil, kan vooraf een picknick bestellen bij een lokale producent in de buurt. De picknick wordt in een vergrendelde kast klaargezet. Een unieke formule met zicht op Anzegem.”

Leiespots

“De Leiestreek pakt ook elk jaar uit met 101 Leiespots creatieve hotspots waar lokale ondernemers op een innoverende wijze aan de slag zijn”, gaat Claude Croes verder.

“Langs de Tiegembergfietsroute liggen er meerdere Leiespots waar je even kunt uitblazen en genieten van lekkers. Zo is er Achiel en Hector, een koffie- en theeschuur met heuse kinderboerderij in Tiegem. In d’Halve Maan in Ingooigem vind je een gezonde keuken en uitgebreide drankenlijst.”

“In koffiehuis Mokka & Meer in Sint-Lodewijk komen zoetebekken uitgebreid aan hun trekken. Of je vlijt je neer in de binnentuin van de beschermde kasteelhoeve Goed te Nieuwenhoeve waar brouwerij-brasserie ‘t Gaverhopke is gevestigd. Je kan er proeven van eigen bieren en gerechten die samengesteld zijn met streekproducten.”

“In het centrum van Waregem kan je terecht in een van de vele cafés en restaurants. Op zoek naar een plek om af te koelen onderweg, dan is De Geestige Put in Waregem een ideale stopplaats. Een aquapark midden weiden en akkers met een hoogteparcours en beachbar.Wie niet meer naar huis wil, kan er ook overnachten.”

Vijf startpunten

De Tiegembergfietsroute is bewegwijzerd en kent vijf startpunten: parking Kapelstraat-Kerkstraat in Sint-Lodewijk (Deerlijk), parking Sint-Arnolduspark (Vital Moreelsplein) in Tiegem, Scheldekaai (Kaaistraat) in Kerkhove, Kloron Yachthaven in Kerkhove en Expo Waregem (Zuiderlaan 26) in Waregem. De route is online te verkrijgen via shop.westtoer.be, bij Westtoer of in de toeristische diensten van Anzegem, Avelgem, Deerlijk en Waregem.

(RD)