Nieuwe Brugse wandelgids brengt je naar gekende én minder gekende plekjes in de binnenstad

‘Oooh! Brugge’, de nieuwe wandelgids van Visit Bruges, bundelt vier sfeervolle wandelroutes die je naar gekende én minder gekende plekjes in de Brugse binnenstad leiden. Visit Bruges komt hiermee tegemoet aan de vraag om verdiepende en authentieke belevingen aan te bieden.

Brugge is een stad bij uitstek om al wandelend te verkennen, weet schepen van Toerisme Mieke Hoste. “De compacte omvang van onze binnenstad ervaren bezoekers als een grote troef. Hier geen lange kilometers in een metro. Mensen slenteren graag door onze straten, over bruggen en pleinen, langs de reitjes. Bovendien hebben bezoekers interesse in kant-en-klaar uitgestippelde wandelingen.”

Telkens een andere invalshoek

Elke wandeling in ‘Oooh! Brugge’ heeft een eigen thema en belicht een ander facet van de stad. Wat ze gemeen hebben is het eenvoudig taalgebruik. Naast de historische informatie zorgen foto’s en illustraties, boeiende anekdotes, tips en weetjes voor een mooie aanvulling.

“De wandeling ‘Verbluffend werelderfgoed’ voert je naar de absolute toppers. In ‘Bourgondische weelde’ staat de bloeiperiode van onze 15de eeuw centraal. ‘Stille nostalgie’ dompelt je onder in de verstilde sfeer van het Sint-Annakwartier. En dankzij ‘Hedendaagse hotspots’ laten we bezoekers op een andere manier naar onze UNESCO Werelderfgoedstad kijken.”

De wandelgids is er in de eerste plaats voor de (inter)nationale, individuele cultuurbezoeker, die in Brugge verblijft en de tijd neemt om de stad te verkennen. “We kozen ervoor om routes uit te stippelen binnen én buiten de toeristische kernzone. Het zijn als het ware puzzelstukjes die in elkaar passen. Waar routes overlappen, lees je toch telkens iets nieuws dankzij een andere thematische invalshoek. Bovendien bestaat elke wandeling uit een lange en twee korte varianten. Handig voor wie de benen even een rustpauze wil gunnen”, aldus nog schepen Mieke Hoste.

Straks ook een route APP

‘Oooh! Brugge’ is de opvolger van de toeristische stadsgids. Burgemeester Dirk De fauw: “In de periode 2012-2019 realiseerden we acht edities van de stadsgids. Na evaluatie bleek onze publicatie niet langer optimaal aan de verwachtingen te voldoen. De drie sfeerwandelingen in de stadsgids waren echter altijd een belangrijke reason to buy. Deze werden eruit gelicht en inhoudelijk verdiept en uitgebreid. Tenslotte werd een volledige nieuwe vierde wandeling uitgestippeld om de bezoeker kennis te laten maken met het eigentijdse Brugge. Deze printversie laat toe om meer inhoudelijke verdieping te brengen over de wandelingen.”

“In het najaar 2022 lanceren we ook een route APP, waar deze wandelingen in een digitale versie ter beschikking gaan zijn. De focus ligt dan op een beknopte routeomschrijving en meer visuele content. Hiermee komen we ook tegemoet aan bezoekers die een digitale tool prefereren.”

Oooh! Brugge is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans. De wandelgids kost 3,50 euro, is verkrijgbaar in de toeristische infokantoren Station, Markt en ’t Zand (In&Uit) en kan je ook bestellen via visitbruges@brugge.be.

(CGRA)