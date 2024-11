Nieuw winterarrangement aan de Westkust moet verblijfstoerisme promoten tijdens kalmere periode

Met een nieuw winterarrangement wil de Westkust het verblijfstoerisme promoten in de kalmere periode van het jaar. De Westkustgemeenten, Westtoer en ‘Viertoren’ (Cultuursamenwerking Westkust) presenteren dit pilootproject in samenwerking met de toeristische sector: 52 logies en tien attracties nemen deel aan de actie.

Vakantiegangers die een winterarrangement boeken, krijgen reducties en extra voordelen. “De kust is meer dan ooit een reisbestemming voor de vier seizoenen. Het winterarrangement stimuleert ook de toeristische spreiding in tijd en ruimte”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Ook de minder drukke winterperiode biedt tal van mogelijkheden voor een aangenaam verblijf aan de kust. Samen met de vier gemeenten langs de Westkust – De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en ‘Viertoren’ – is door Westtoer een nieuw winterarrangement samengesteld. Het initiatief kan op de sterke steun rekenen van de logiessector, musea en attracties.

Nieuwe ‘Westkust Winterpas’

Vanaf twee overnachtingen genieten bezoekers van een reductietarief en tal van voordelen (van late check-out tot lunch of diner). Het arrangement omvat ook een ‘vakantie-envelop’ met een gratis fiets- en wandelkaart, de Bonanza fietsroute en de nieuwe Westkust Winterpas. Met deze reductiekaart krijgen bezoekers korting in tien musea en attracties. De extra voordelen zijn geldig naargelang beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt.

Het arrangement is geldig van 6 januari tot 28 maart 2025. “De spreiding van het toerisme over het hele jaar is niet alleen gunstig voor de lokale economie, maar zorgt ook voor een betere spreiding van de drukte en dus voor een meer aangename beleving. Het nieuw arrangement is ook een meerwaarde voor het duurzaam toerisme”, aldus Ellen Bruynoghe, regiomanager kust bij Westtoer.