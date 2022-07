Meer Belgische en Duitse vakantiegangers aan de Kust in juli, sector is tevreden

De toeristische sector aan onze Kust is positief over juli. De hotels waren voor 80 procent volzet. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu bespeurde meer Belgische én Duitse vakantiegangers.

Het goede zomerweer betekende een aangename vakantiesfeer aan de Kust. De warme zon zorgde alvast voor enkele topdagen. Bij het verblijfstoerisme en de tweede verblijvers zijn er drie procent meer overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. De hotels noteren een bezetting van gemiddeld 75 tot 80 procent.

Ook de sectoren van de vakantiewoningen en campings kijken tevreden terug op de maand juli. Steeds meer vakantiegangers uit de buurlanden komen opnieuw naar de Kust, met voorop de Duitse toeristen.

Last minutes

Voor het laatste weekend van juli noteren de hotels aan de Kust een gemiddelde bezetting van ongeveer 95 procent. De last-minute reservaties zorgen voor extra bezetting.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Hoewel reizen naar het buitenland opnieuw mogelijk zijn, kiezen Belgische toeristen meer dan ooit voor een vakantie aan de Kust. Ook de hernieuwde belangstelling van buitenlandse vakantiegangers is een opsteker. De Kust blijft een gewaardeerde bestemming met eigentijdse troeven. Voor augustus heeft de toeristische sector alvast optimistische vooruitzichten”.

Op basis van mobiele telefoniedata wordt het aantal dagtoeristen aan de Kust voor juli geraamd op 2,3 miljoen. Dit is ongeveer een kwart meer dan in dezelfde periode in 2021. Vooral het zomerweer speelt hierin een belangrijke rol. Topdagen voor het dagtoerisme waren zondag 24 juli met 145.000 dagtoeristen en zondag 17 juli met 140.000 dagtoeristen.

Meer overnachtingen

Het aantal overnachtingen aan de Kust, inclusief het tweede verblijfstoerisme, wordt in juli (eveneens op basis van mobiele telefoniedata) op 6,2 miljoen geraamd. Dit is ongeveer drie procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. De topdagen voor het verblijfstoerisme vielen in het verlengd weekend van de Nationale Feestdag, met tijdens dit verlengd weekend elke dag tussen de 240.000 en 275.000 overnachtingen.

Ook het weekend van 16 en 17 juli was een topper met meer dan 255.000 overnachtingen op zaterdag. Dit zijn evenveel verblijfstoeristen als op topmomenten in de zomer van 2021. Hiermee situeert het verblijfstoerisme aan de Kust zich opnieuw op of zelfs boven het niveau van juli 2019.

Tevreden

Voor de meeste hotels aan de Kust bedraagt de gemiddelde bezetting in juli 75 tot 80 procent met pieken tot 95 procent en meer op de warme dagen. Bij zomerse temperaturen vullen de laatste kamers zich vlug met last-minute reservaties. Voor augustus noteert de hotelsector al een mooie bezetting. Ook hier zal het weer opnieuw bepalend zijn voor een hoog gemiddeld bezettingscijfer.

De toeristische verhuurkantoren blikken uitermate tevreden terug op de eerste vakantiemaand. Bij de start van de zomervakantie lagen de cijfers nog licht negatief ten opzichte van het recordjaar 2021, maar het prachtige weer van de voorbije weken heeft ervoor gezorgd dat de meeste kantoren dit kleine verlies goed gemaakt hebben.

Augustus?

De verhuurkantoren hebben in juli quasi identieke tot zelfs betere boekingscijfers gehaald met een gemiddelde bezetting tussen 85 en 100 procent. Voor de maand augustus zijn de verwachtingen goed. De eerste twee weken is er een gemiddelde bezetting van ongeveer 85 procent. Na halfweg augustus vallen de cijfers wel terug, waardoor last-minute boekingen zeker nog mogelijk zijn. De wijziging inzake schoolvakanties in Wallonië (en de vervroegde start van het schooljaar) zorgt in die periode voor wat minder bezetting.

De vzw Kustcampings noteert in juli mooie resultaten met een gemiddelde bezetting van ruim 90 procent. De kampeersector is optimistisch over de boekingen voor augustus. Voor de tweede helft van augustus is er nog voldoende aanbod.

Duitsers

Bij de hotelboekingen in juli maken de buitenlandse vakantiegangers een inhaalbeweging: met een gemiddeld aandeel van 11 procent in juli zijn de Duitse toeristen de belangrijkste buitenlandse gasten, gevolgd door de Nederlandse met gemiddeld 6 procent. Voor het komende weekend van 30 en 31 juli zijn buitenlandse reservaties goed voor 38 procent.

In de campings aan de Kust is de belangstelling van de buitenlandse vakantiegangers opnieuw op het niveau van 2019. Vooral de Nederlandse, Duitse en Franse kampeerders reizen opnieuw naar de Kust.

Ook de toeristische verhuurkantoren stellen vast dat de buitenlandse toeristen de weg teruggevonden hebben naar de vakantiewoningen en de appartementen aan de Kust. Dit zijn vooral vakantiegangers uit de buurlanden (Duitsland, Nederland en Frankrijk).

Afval

Westtoer en de tien kustgemeenten roepen strandbezoekers op om kinderen een anti-verdwaalbandje te bezorgen. De kindvriendelijke armbandjes zijn gratis verkrijgbaar bij de kustredders, de toeristische diensten en openbare toiletten. Bij mooi zomerweer zijn de stranden aan de Kust drukbezochte plaatsen.

Bezoekers wordt gevraagd om rekening te houden met het afval om zo de stranden netjes te houden. Samen met de kustgemeenten zorgt ook de organisatie Propere Strand Lopers voor dagelijkse opruimacties op het strand. Die hadden de voorbije weken veel werk, want op topdagen laten veel niet-milieubewuste dagtoeristen heel wat afval achter op het strand. Het enig minpunt van de maand juli.

Alle info: www.dekust.be