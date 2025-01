Les Cabanes d’Ostende ontvangt prestigieus Green Key label: “Duurzaamheid zit verweven in alles wat we doen”

Op maandag 27 januari werden in Lommel de jaarlijkse Green Key labels uitgereikt door GoodPlanet. Dit label, dat internationaal erkend wordt, wordt alleen toegekend aan accommodaties die aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen. Gasten die in een Green Key-accommodatie verblijven, kunnen er zeker van zijn dat hun vakantie op een milieuvriendelijke manier wordt uitgebaat. Dit jaar werd ook Les Cabanes d’Ostende in de bloemetjes gezet met deze prestigieuze award. In totaal ontvingen gisteren acht logiesuitbaters en één congreslocatie in West-Vlaanderen voor het eerst hun Green Key label.

De unieke vakantielocatie in Oostende wist de jury te overtuigen dankzij een aantal opvallende initiatieven. Zo wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd door gasten gratis een elektrische bakfiets ter beschikking te stellen. Daarnaast beschikt de locatie over een eigen moestuin en een natuurlijke zwemvijver, wat bijdraagt aan zowel lokale productie als milieuvriendelijke recreatie. De cabins, uitgerust met warmtepompen, werden in het juryrapport zelfs genoemd als “een schoolvoorbeeld van duurzame bouw.”

Eigenaar Youri Vandenberghe is uiteraard tevreden. “Het Green Key label is een bekroning op ons harde werk. Duurzaamheid zit verweven in alles wat we doen, van de infrastructuur tot de kleine details in de gastenervaring. Het toont aan dat comfort en duurzaamheid perfect hand in hand kunnen gaan.”

Ecocheques

Wat minder bekend is bij het brede publiek, is dat Green Key-accommodaties ook ecocheques mogen aanvaarden. Vandenberghe benadrukt hoe belangrijk dat is. “Veel mensen weten niet dat ze hun ecocheques kunnen gebruiken voor een verblijf in een duurzame accommodatie. We hopen dat dit meer reizigers zal motiveren om bewust te kiezen voor een locatie met respect voor de natuur.”

Met deze award sluit Les Cabanes d’Ostende zich aan bij een selecte groep duurzame accommodaties in België en daarbuiten. Het is niet alleen een mooie prestatie voor de vakantiewoning, maar ook een sterk signaal voor de groeiende vraag naar ecotoerisme.