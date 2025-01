Negen nieuwe Green Key labels voor West-Vlaanderen

Op 27 januari ontvingen acht logiesuitbaters en één congreslocatie in West-Vlaanderen voor het eerst hun Green Key label, het internationale duurzaamheidslabel voor toerisme. De nieuwe Green Key-houders worden erkend voor hun inspanningen op het vlak van duurzaam en verantwoord ondernemen. In totaal telt West-Vlaanderen nu 53 duurzame locaties met een Green Key label. “Logies, meeting- en congreslocaties kunnen sinds vorig jaar een provinciale subsidie aanvragen voor het behalen of vernieuwen van het Green Key label. We zien dat deze financiële steun een stimulans is om de stap richting Green Key label te zetten”, aldus Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme.

Green Key is internationaal het meest bekende ecolabel voor toerisme. Het label maakt in een oogopslag zichtbaar welke toeristische uitbaters duurzamer bezig zijn. De locaties dienen te voldoen aan criteria op vlak van management, energie, water, afval, schoonmaak, voeding, groenonderhoud en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als milieubewuste consument kan je hier dus met een gerust hart je vrije tijd doorbrengen. Het Green Key label wordt in Vlaanderen gecoördineerd door GoodPlanet met steun van Toerisme Vlaanderen. Toeristische locaties kunnen het label aanvragen via www.green-key.be. Het label is er voor logies, meeting locaties, attracties en restaurants.

Provinciale ondersteuning

Sinds 2024 voorziet de Provincie een subsidie voor het behalen en vernieuwen van het Green Key label. Logies en zakelijke locaties kunnen een provinciale subsidie aanvragen voor de instapkost en auditkosten voor dit label. De jaarlijkse bijdrage betalen ze zelf. Meer info via www.westtoer.be/green-key.

Dit zijn de negen nieuwe Green Key locaties:

ImpACT traject

Naast het Green Key label willen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer de toeristische spelers verder stimuleren tot actie. Het ImpACT traject helpt hen om onder begeleiding van experten een concreet duurzaamheidsplan te ontwikkelen. Een plan op maat dat de organisatie concrete resultaten oplevert, dat efficiënt te realiseren is, mét een tijdsinvestering die de organisatie blijvend vooruithelpt. Wanneer je het traject doorlopen hebt, behaal je geen label. Het kan wel een opstapje zijn om het Green Key label te behalen.